Львівська молодь запустила челендж #GrandCall.

 

МолоДвіж Центр. Львів розпочав актуальний челенд – #GrandCall. Суть челенджу – зателефонувати бабусям і дідусям та переконати їх залишатися вдома під час карантину.

 

 

«У час карантину нам усім потрібно об’єднати зусилля. Прояви свою свідомість – зателефонуй своїм бабусі/дідусеві, попроси залишатись вдома і витримувати карантин. Підтримай спілкуванням», – закликають автори ідеї.

 

Доєднатися до челенджу може кожен. Зробити це максимально просто:

 

Закинути фото зі своїми бабусею/дідусем з хештегом #GrandCall

 

передати естафету трьом друзям

 

за бажання можна прикріпити скрін дзвінка

 

а цікава життєва мудрість від бабусі/дідуся буде приємним бонусом.

 

 

Зазначимо: про необхідність розробити інформаційну кампанію з лобіюванням дотримання карантину людьми літнього віку, адже саме вона є найбільшою групою ризику інфікування коронавірусом, говорили вчора й на засіданні міського штабу з прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові.

 

«На сьогоднішньому (17 березня, – Z) засіданні штабу ми дуже багато часу присвятили організації роботи з людьми похилого віку, адже ми сьогодні спостерігаємо, що більшість людей, яка їде громадським транспортом, – люди похилого віку. Ми побачили, що вони скупчуються в банках, магазинах. Тому ми мусимо пропрацювати додаткову логістику роботи з цією категорією людей», – зазначила керівниця оперативного штабу, заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна.

 

Нагадаємо, відповідно до рішення міської комісії з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, у Львові на час карантину призупинено роботу закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, установ сфери послуг і торгівлі (крім онлайн-послуг).

 

Дозволено онлайн-доставку продуктів харчування за умови дотримання окремого протоколу. Водночас дозволено діяльність продуктових магазинів, супермаркетів та аптек (з обмеженою кількістю людей, яка може одночасно перебувати у приміщенні), а також спеціалізованих магазинів дитячого харчування. Працівникам цих закладів при обслуговуванні клієнтів слід дотримуватись окремого протоколу.

 

Залишаються працювати в режимі особливого режиму за окремим протоколом: банки, поштові відділення, АЗС, магазини ритуальних послуг, СТО.

 

Припинено фізичний прийом громадян у ЦНАПах Львова, відділах соцзахисту та Центрах туристичної інформації. Прийом документів – виключно дистанційно: поштою або через електронні сервіси на офіційних сайтах. Раніше подані документи видають в обмеженому режимі чергові працівники за попереднім телефонним записом. Обслуговування відвідувачів – за наявності у них маски.

 

Окрім того, у Львові заборонено рух на адміністративну територію міста приміських маршруток, у яких відсутні відповідні дозволи, передбачені чинним законодавством.

 

Призупинено планові ремонтні роботи каналізаційної мережі, крім протиаварійних та аварійних робіт.

 

Роботодавцям рекомендували дистанційну роботу для працівників, старших 55 років, та осіб, які мають хронічні захворювання.

 

18.03.2020

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