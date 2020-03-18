Львівська молодь запустила челендж #GrandCall.

МолоДвіж Центр. Львів розпочав актуальний челенд – #GrandCall. Суть челенджу – зателефонувати бабусям і дідусям та переконати їх залишатися вдома під час карантину.

«У час карантину нам усім потрібно об’єднати зусилля. Прояви свою свідомість – зателефонуй своїм бабусі/дідусеві, попроси залишатись вдома і витримувати карантин. Підтримай спілкуванням», – закликають автори ідеї.

Доєднатися до челенджу може кожен. Зробити це максимально просто:

Закинути фото зі своїми бабусею/дідусем з хештегом #GrandCall

передати естафету трьом друзям

за бажання можна прикріпити скрін дзвінка

а цікава життєва мудрість від бабусі/дідуся буде приємним бонусом.

Зазначимо: про необхідність розробити інформаційну кампанію з лобіюванням дотримання карантину людьми літнього віку, адже саме вона є найбільшою групою ризику інфікування коронавірусом, говорили вчора й на засіданні міського штабу з прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові.

«На сьогоднішньому (17 березня, – Z) засіданні штабу ми дуже багато часу присвятили організації роботи з людьми похилого віку, адже ми сьогодні спостерігаємо, що більшість людей, яка їде громадським транспортом, – люди похилого віку. Ми побачили, що вони скупчуються в банках, магазинах. Тому ми мусимо пропрацювати додаткову логістику роботи з цією категорією людей», – зазначила керівниця оперативного штабу, заступниця міського голови з гуманітарних питань Галина Слічна.