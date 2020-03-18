У Радомишлі звільнили санітарку через відмову мити палату померлої без захисту.

Співробітницю Радомишльської центральної районної лікарні звільнили через її відмову прибрати у палаті, де лежала заражена коронавірусом 71-річна жінка — перша летальна жертва Covid-2019 в Україні. Санітарка вимагала надати їй захисний костюм і відмовилася виконати роботу без належних гарантій власної безпеки.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.ua.

"Мають бути комбінезони, ми повинні бути захищені. "Іди мий і тихенько йди додому..." Я відмовилася. Було три захисні костюми, все. Нас було п'ятеро. І вони мене змушують. Не дай бог, я дитині принесу", – поскражилася Наталія Гриценко.

Персонал лікарні визнав: у закладі не вистачає дезінфікуючих засобів, захисних костюмів і масок. Медики, переважно молодший персонал, ідуть у відпустки, щоби не контактувати з хворими.

Районна влада підтверджує, що в лікарні мало захисних засобів. "Важко купити. Скажу відверто: купити хотів, але купити їх проблема", – сказав голова Радомишльської РДА Віктор Пулковський.

Як писав Z, 71-річна жінка із Радомишля померла 13 березня за якийсь час по тому, як повернулася з Польщі.

Жінка перетнула українсько-польський кордон 1 березня, перші симптоми відчула 3 березня, а потрапила до шпиталю допіру 12 березня.