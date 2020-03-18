Від завтра у Франківську не працюватиме громадський транспорт.

Від завтра в Івано-Франківську припиняє працювати громадський транспорт, а для перевезень медпрацівників, комунальників і працівників соцстрахування розроблять окремі маршрути. Про це повідомив мер Франківська Руслан Марцінків.
«У рамках введеного карантину буде розроблено доручення розробити спеціальні маршрути для перевезень медпрацівників, соцзахисту, а також комунальників. Це ті люди, які залишаються на сторожі міста, і для яких необхідно створити всі умови для комфортної роботи. Саме для них ми будемо розробляти нові рейси з визначеними зупинками, лише в засобах спецзахисту», – написав Марцінків на своїй fb-сторінці.
За його словами, радикальні заходи запроваджують, оскільки інакше кількість заражених буде збільшуватися в геометричній прогресії, а вітчизняна медицина не готова до такої масштабної епідемії.
«Керівники підприємств, що повинні працювати, лікарень мають забезпечити доставку працівників на роботу. Окрім того, плануємо запустити кілька машин для оповіщення громадян і розвезення волонтерів», – додав Марцінків.
18.03.2020
Для довідки:
З 17 березня в Івано-Франківську тимчасово зупинено роботу об’єктів загального користування (з присутністю більше 10 осіб):
кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;
дитячих розважальних центрів і клубів, майданчиків, у тому числі спортивних;
фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;
водних парків;
усіх магазинів, крім продуктових та аптек, автозаправних станцій;
торговельно-розважальних центрів;
будівельних ринків та інших (крім продуктових);
ресторанів, закладів громадського харчування, серед іншого у готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, пабів, інших закладів та установ (на розсуд та під особисту відповідальність керівника).
Оперативну інформацію щодо ситуації в Івано-Франківську мешканці міста можуть отримувати з таких офіційних джерел: mvk.if.ua, facebook.com/ruslan.martsinkiv, t.me/martsinkiv_ONLINE.