Від завтра у Франківську не працюватиме громадський транспорт.

 

Від завтра в Івано-Франківську припиняє працювати громадський транспорт, а для перевезень медпрацівників, комунальників і працівників соцстрахування розроблять окремі маршрути. Про це повідомив мер Франківська Руслан Марцінків.

 

 

«У рамках введеного карантину буде розроблено доручення розробити спеціальні маршрути для перевезень медпрацівників, соцзахисту, а також комунальників. Це ті люди, які залишаються на сторожі міста, і для яких необхідно створити всі умови для комфортної роботи. Саме для них ми будемо розробляти нові рейси з визначеними зупинками, лише в засобах спецзахисту», – написав Марцінків на своїй fb-сторінці.

 

За його словами, радикальні заходи запроваджують, оскільки інакше кількість заражених буде збільшуватися в геометричній прогресії, а вітчизняна медицина не готова до такої масштабної епідемії.

 

«Керівники підприємств, що повинні працювати, лікарень мають забезпечити доставку працівників на роботу. Окрім того, плануємо запустити кілька машин для оповіщення громадян і розвезення волонтерів», – додав Марцінків.

 

 

Для довідки:

 

З 17 березня в Івано-Франківську тимчасово зупинено роботу об’єктів загального користування (з присутністю більше 10 осіб):

 

кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;

 

дитячих розважальних центрів і клубів, майданчиків, у тому числі спортивних;

 

фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;

 

водних парків;

 

усіх магазинів, крім продуктових та аптек, автозаправних станцій;

 

торговельно-розважальних центрів;

 

будівельних ринків та інших (крім продуктових);

 

ресторанів, закладів громадського харчування, серед іншого у готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, пабів, інших закладів та установ (на розсуд та під особисту відповідальність керівника).

 

Оперативну інформацію щодо ситуації в Івано-Франківську мешканці міста можуть отримувати з таких офіційних джерел: mvk.if.ua, facebook.com/ruslan.martsinkiv, t.me/martsinkiv_ONLINE.

18.03.2020

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