Від завтра у Франківську не працюватиме громадський транспорт.

Від завтра в Івано-Франківську припиняє працювати громадський транспорт, а для перевезень медпрацівників, комунальників і працівників соцстрахування розроблять окремі маршрути. Про це повідомив мер Франківська Руслан Марцінків.

«У рамках введеного карантину буде розроблено доручення розробити спеціальні маршрути для перевезень медпрацівників, соцзахисту, а також комунальників. Це ті люди, які залишаються на сторожі міста, і для яких необхідно створити всі умови для комфортної роботи. Саме для них ми будемо розробляти нові рейси з визначеними зупинками, лише в засобах спецзахисту», – написав Марцінків на своїй fb-сторінці.

За його словами, радикальні заходи запроваджують, оскільки інакше кількість заражених буде збільшуватися в геометричній прогресії, а вітчизняна медицина не готова до такої масштабної епідемії.

«Керівники підприємств, що повинні працювати, лікарень мають забезпечити доставку працівників на роботу. Окрім того, плануємо запустити кілька машин для оповіщення громадян і розвезення волонтерів», – додав Марцінків.