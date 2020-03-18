Поліція розслідує смерть жінки, котру не госпіталізували із Covid-2019.

 

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом смерті 33-річної жінки із Чернівецької області, котра померла, не дочекавшись підтвердження коронавірусу.

 

 

Справу відкрито за статтею 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником), інформує видання Цензор.НЕТ. Для встановлення причин, які призвели до її загибелі, призначено судово-медичну експертизу.

 

"Після проведення судово-медичної експертизи, коли експерт нам назве причини смерті, буде ухвалюватися рішення про подальше проведення розслідування або закриття кримінального провадження", – пояснив заступник голови Національної поліції – начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

 

Він уточнив, що в цьому випадку не йдеться про ексклюзивну практику – навпаки, поліція діє згідно з передбаченими інструкціями. Так, у регіони вже направлено рекомендації про дії співробітників Нацполіції у разі надходження повідомлень про виявлення тіл громадян, які можуть бути пов'язані із захворюванням на коронавірус.

 

"Ми розробили алгоритм щодо місця огляду трупа, виїзду на місце події: яким чином оглядається, як передається труп і проводиться розтин. На жаль, у моргах не обладнані каналізаційні відводи належним чином, а важливо не допустити поширення вірусу. Тому ми всі ці проблемні питання відпрацювали з Міністерством охорони здоров'я та Офісом генерального прокурора.

 

Представник поліції повідомив: якщо була природна або раптова смерть людини, але є підозра на коронавірус, співробітники Нацполіції виїжджають на місце разом із медиками.

 

Нагадаємо, в Україні зафіксовано другий випадок смерті пацієнтки з коронавірусом COVID-19 – 33-річної жінки з Чернівецької області. 

 

Увечері 13 березня госпіталізували її і двох дітей з підвищеною температурою. Усі вони не були за кордоном останнім часом, однак мали контакт з людиною, яка повернулася з Італії.

 

16 березня жінка померла. В облдержадміністрації повідомляли, що причиною її смерті стала хронічна патологія, не пов'язана з можливим діагнозом. Однак результат аналізу жінки на COVID-19 також виявився позитивним. Рідні звинувачують у її смерті медиків, котрі не госпіталізували жінку після першого звернення.

 

У листі матері, що його опублікував "Перший буковинський", ідеться про те, що загибла захворіла ще 7 березня. Лікар виписав для неї антибіотики, втім, стан здоров'я далі погіршувався. 13 березня жінка сама прибула до лікарні вже з пневмонією – та її не стали госпіталізувати.

 

"Я вважаю, що мою доньку можна було врятувати, якби вчасно і в повному обсязі була надана перша допомога", – йдеться у листі.

 

18.03.2020

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