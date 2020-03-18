У Тернополі формують базу волонтерів-медиків.



У Тернополі створюють базу потенційних волонтерів і волонтерів-медиків, які зможуть надавати кваліфіковану допомогу на час імовірного спалаху коронавірусу.

«Як тільки у Тернополі виявляють перші випадки коронавірусу, закликаємо до спільної роботи усіх студентів-медиків та медичних працівників, які зможуть надавати кваліфіковану допомогу. Ті, хто має медичну освіту та хочуть стати волонтером на час поширення коронавірусу, можуть звертатися за телефоном 52-56-96», – йдеться в повідомленні міської ради Тернополя.

Окрім того, Тернопільська міська рада оголосила про створення потенційної бази волонтерів на період дії карантину у зв’язку з запобіганням поширенню COVID–19 на території міста. Зареєструватися в базі можна з 18 березня, для цього потрібно перейти за посиланням https://bitly.su/5toeBR5 і заповнити форму. Якщо буде потреба, тим, хто зареєструється, зателефонують.

У Тернополі з 17 березня закриті заклади громадського харчування, торгово-розважальні центри, крім продуктових магазинів, аптек та АЗС. У разі підозри на коронавірусну інфекцію тернополянам радять звертатися на «гарячу лінію» оперативного штабу: 098 441 59 81.