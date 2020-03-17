Храми УГКЦ Франківщини транслюють Богослужіння наживо. Перелік.

Через поширення коронавірусу та відповідно до рекомендацій МОЗ України, в храмах Івано-Франківської архиєпархії УГКЦ почали активно транслювати Божественну Літургію через різні засоби масової комунікації. А також дали поради мирянам щодо поведінки в час карантину. Про це йдеться на сайті архиєпархії.

Уже сьогодні можна дивитися наживо молитву та брати в ній участь у таких храмах:

Архикатедральний і Митрополичий собор Воскресіння Христового (щодня о 08:00 та о 10:00; у неділю о 10:00):

YouTube – http://bit.ly/33reOhj

Facebook – http://bit.ly/2Qh98kT

Храм Зіслання Святого Духа:

YouTube – http://bit.ly/2IT8ndz

Храм Стрітення Господнього (щодня о 08:00; у неділю о 09:00):

Facebook – http://bit.ly/3b6K8ov

Храм Покрови Пресвятої Богородиці (с. Голинь):

http://bit.ly/2xKJfn6

Храм Вознесіння Господнього (смт Брошнів-Осада):

Facebook – http://bit.ly/2Wm5nyy

Храм св. Кирила і Методія (м. Калуш):

Facebook – http://bit.ly/3d9LUHk

Храм Непорочного зачаття Пречистої Діви Марії (м. Городенка):

YouTube – https://bit.ly/39Z3A6b

Храм Царя Христа (щонеділі о 10:00)

Facebook – https://bit.ly/2UgGwZZ

Храм Різдва Пресвятої Богородиці (щодня о 18:00; у неділю об 11:00):

Facebook – http://bit.ly/2IVv3tS

Ті, хто залишається вдома, можуть також користати з трансляцій Літургії о 08:00 на радіо «Дзвони» (від понеділка до суботи), о 17:00 (у понеділок, вівторок і четвер) та о 10:00 щонеділі й у свята. Усі богослужіння з Архікатедрального й митрополичого собору можна переглядати в режимі онлайн на каналі Youtube і на facebook-сторінці о 08:00 у будні та о 08:00 і 10:00 у неділі й свята. Трансляція Служби Божої на Телеканалі РАІ – щонеділі о 10:00.

Церква оновлюватиме список відповідно до отриманої нової інформації від парафій.

В Івано-Франківській архиєпархії також закликали парафіян із розумінням поставитися до ситуації, коли є загроза людському здоров’ю та життю, та не збиратися у храмах більш ніж 10 осіб на одному Богослужінні. Священнослужителів просять обмежити розпорядок Богослужінь на час карантину тільки служінням Божественної Літургії.

Окрім цього, у зверненні до духовенства й вірних Івано-Франківської архиєпархії попросили взяти до уваги такі поради: виконувати розпорядження цивільних органів влади та дотримуватися санітарних норм, які видають компетентні структури, відповідальні за охорону здоров'я громадян країни. У храмах стриматися від практики цілування та фізичного контакту з іконами та іншими богослужбовими речами. Ці практики можна замінити іншими християнськими традиціями пошанування святих речей – малим поклоном з прихиленням голови. Особи, які відчувають недугу (температуру, нежить, кашель), нездужають на якусь респіраторну інфекцію, мають хронічні хвороби, особи похилого віку та діти нехай утримаються від участі у Богослужіннях. Обмежити близькі контакти при спілкуванні: вітання за руку, дружні обійми тощо. Особи, які приступають до Причастя, мають стояти рівно, підняти голову, широко відкрити уста, устами ложечки не торкатися. Віру й уповання на Господа закликали виражати ще інтенсивнішою молитвою – індивідуальною та спільнотною.

«Захищаймо себе від вірусів, які вражають наше тіло. Але ще більше захищаймо наші душі від вірусів паніки, байдужості, ненависті, гніву, упереджень, гордині, егоїзму. Ставаймо одні для одних опертям у труднощах, розрадою в тривогах, потіхою у смутках, пам’ятаючи, що часто звичайний людський жест підтримки, щира посмішка, люб’язне слово здатні відігнати з людського серця страх, смуток і тривогу та запалити в людських душах світло надії та життя», – додали у зверненні.