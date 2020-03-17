Львівським підприємцям обіцяють підтримку міста.

Виконком Львівської міськради напрацює шляхи підтримки підприємців, які вимушено не працюють у час карантину. Ухвалу «Про підготовку заходів підтримки суб’єктів підприємницької діяльності на період дії карантину, спрямованого на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19» сьогодні на позачерговому засіданні підтримали депутати ЛМР.

Відповідно до ухвали, за яку проголосували 46 депутатів, виконавчий комітет має підготувати та затвердити проект рішення щодо впровадження заходів підтримки суб’єктів підприємницької діяльності на період дії карантину, спрямованого на запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

Зазначимо, мер Львова вже анонсував деякі з запланованих кроків, метою яких є зменшити навантаження на малий і середній бізнес у Львові. Це, зокрема, повернення готельного збору, пільга з оплати оренди закладам у центрі міста, які нині вимушено не працюють, тощо.

«Увесь готельний збір за час карантину ми повернемо їм, бо готелі у критичній ситуації. Ми не будемо брати оренду з тих приміщень, які в комунальній власності й зараз закрилися на карантин, за їхніми заявами. Ми готуємо ще низку заходів, але треба це підготувати, бо ми прогнозуємо катастрофічне недоотримання до бюджету. Ми думаємо, де і що можна оптимізувати. Це дуже непрості рішення, але нам треба буде вижити», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

Фото: lvivrada.gov.ua

Відсьогодні у Львові також запровадили новий канал комунікації з бізнесом на Гарячій лінії міста, де підприємці зможуть отримати консультації та залишити свої пропозиції.