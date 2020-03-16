Львів на карантині

Павло ПАЛАМАРЧУК

Карантинні заходи у Львові та області посилюються. Відзавтра в столиці Галичини не працюватимуть ще й жодні заклади торгівлі, окрім аптек, крамниць із харчами та АЗС. Більшість громадських місць закрили ще раніше, щоденно дезінфікують громадський транспорт та зупинки, вулиці помітно опустіли.

Окрім відчутної продуктової паніки, у місті також відчутний брак масок та антисептиків для рук.

Як живе місто під час карантину – у фоторепортажі Zbruc.

 

Громадський транспорт у місті почали дезінфікувати щоденно ще за кілька днів до оголошення карантину

 

В аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького температуру вимірюють у всіх, хто прилітає, – навіть у дітей

 

Більшість із тих, хто прилітає чи відлітає, має маски

 

На брамах житлових будинків розклеїли інформаційні бюлетні про коронавірус та як від нього захищатися

 

Центр міста спорожнів мало і туристів, і городян

 

У львівських супермаркетах відчутний ажіотаж на продукти першої необхідності – крупи, макарони, туалетний папір, олію…

 

Школи теж порожні учні пішли на карантинні канікули

 

Хорошим тоном у всіх закладах стало мати на вході велику ємність із антисептиком для рук

 

Сувенірні крамнички швидко переорієнтовуються на продаж різних захисних масок

 

Хоч у зоні ризику зараження коронавірусом діти займають останнє місце, проте батьки не ризикують дозволяти їм бавитися на дитячих майданчиках

 

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