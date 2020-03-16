Львів на карантині

Карантинні заходи у Львові та області посилюються. Відзавтра в столиці Галичини не працюватимуть ще й жодні заклади торгівлі, окрім аптек, крамниць із харчами та АЗС. Більшість громадських місць закрили ще раніше, щоденно дезінфікують громадський транспорт та зупинки, вулиці помітно опустіли.
Окрім відчутної продуктової паніки, у місті також відчутний брак масок та антисептиків для рук.
Як живе місто під час карантину – у фоторепортажі Zbruc.
Громадський транспорт у місті почали дезінфікувати щоденно ще за кілька днів до оголошення карантину
В аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького температуру вимірюють у всіх, хто прилітає, – навіть у дітей
Більшість із тих, хто прилітає чи відлітає, має маски
На брамах житлових будинків розклеїли інформаційні бюлетні про коронавірус та як від нього захищатися
Центр міста спорожнів – мало і туристів, і городян
У львівських супермаркетах відчутний ажіотаж на продукти першої необхідності – крупи, макарони, туалетний папір, олію…
Школи теж порожні – учні пішли на карантинні канікули
Хорошим тоном у всіх закладах стало мати на вході велику ємність із антисептиком для рук
Сувенірні крамнички швидко переорієнтовуються на продаж різних захисних масок
Хоч у зоні ризику зараження коронавірусом діти займають останнє місце, проте батьки не ризикують дозволяти їм бавитися на дитячих майданчиках
16.03.2020