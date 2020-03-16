Уряд готується ввести жорсткі заборони на появу у громадських місцях.

 

Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець виступає за обмеження діяльності громадського транспорту, а також заборону зборів чисельністю до 10 осіб.

 

Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому на інтернет-сторінці МОЗ.

 

 

"Дехто каже мені, щоб я не нагнітав ситуації, бо це нібито сіє паніку. Але нагадаю, що ми не в тоталітарній державі, щоб замовчувати правду. При Чорнобильській трагедії радянська влада нам казала, що все в порядку. Я ж не мовчатиму", – сказав Ємець, додавши, що "загроза, яку несе коронавірус, велика як ніколи".

 

"Світова спільнота не одразу розпізнала масштаби загрози. На гіркому прикладі інших країн ми бачимо, до чого може призвести зволікання", – ствердив Ємець.

 

Міністр запропонував не чекати масового зараження, а діяти "негайно, на випередження" і "жорстко та без винятків". 

 

"Необхідно закривати заклади громадського харчування та ТРЦ, працювати мають лише аптеки та продуктові магазини, необхідно обмежити пересування всередині країни, запровадити дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені збори людей у групах до 10 осіб", – сказав Ємець.

 

Голова МОЗу також пропонує перепрофілювати лікарні на інфекційні й опрацьовувати "тільки ургентні випадки".

 

Напередодні Центр протидії корупції повідомив, що Міністерство внутрішніх справ підготувало зміни до Кримінального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають кримінальну відповідальність за зараження небезпечною інфекційною хворобою, а також за самовільне залишення місця обсервації або карантину.

 

Керівник ЦПК Віталій Шабунін повідомив, що парламент планує вже найближчим часом розглянути законопроєкт на позачерговому засіданні.

 

Згідно з пропозиціями, кримінальну відповідальність хочуть передбачити за "зараження особливо небезпечною чи небезпечною інфекційною хворобою". Стаття може передбачати арешт до трьох місяців або обмеження волі до п'яти років, або позбавлення волі до трьох років.

 

Пропонується також карати позбавленням волі від 2 до 5 років за ухиляння від лікування людей, які хворі на особливо небезпечну чи небезпечну інфекційну хворобу, якщо це спричинило тяжкі наслідки.

 

Крім того, за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка була поміщена для його проходження, аби не розповсюджувати особливо небезпечну чи небезпечну інфекційну хворобу, пропонується карати позбавленням волі до трьох років.

 

За приховування або умисне перекручення службовою особою відомостей щодо захворюваності інфекційними хворобами – штрафом або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, або обмеженням волі до трьох років.

 

За ті самі діяння, вчинені повторно або в місцевості, оголошеній зоною здійснення карантинних заходів або надзвичайної ситуації, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, пропонується карати обмеженням волі від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років або без такого.

 

Водночас прессекретар МВС Артем Шевченко у коментарі hromadske повідомив, що інформація, яку оприлюднив Шабунін, не відповідає дійсності. Він зазначив, що МВС планує оприлюднити свої законодавчі ініціативи щодо запобігання поширенню коронавірусу в Україні 16 березня, і вони не звужуватимуть прав громадян.

 

14 березня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також заявив, що незабаром обмежувальні заходи з протидії поширенню коронавірусу можуть стати жорсткішими. "Будемо діяти швидко, чітко і рішуче", – анонсував він.

 

16.03.2020

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