Польща закрила переходи в Щегинях, Грушеві,  Угринові та Смільниці.

 

Через пандемію COVID-19 від 15 березня Польща обмежила перетин кодону з Україною тільки до трьох автомобільних пунктів пропуску:
Краківець-Корчова,

Рава-Руська-Гребенне,

Ягодин-Дорогуськ.

 

 

Всі піші та залізничні переходи закриті, закриті також автомобільні переходи в Щегині-Медика, Грушів-Будомир, Угринів-Долгобичів, Устилуг-Зосін та Смільниця-Кросьценко.
 

Кордон з Польщею на в'їзд в країну можуть перетнути тільки такі категорії громадян:

 

— громадяни РП;

— іноземці, які є в шлюбі чи дітьми громадян РП або залишаються під постійним піклуванням громадян РП;

— іноземці, що мають карту поляка;

— керівники дипломатичних місій та працівники дипломатично-консульських місій або особи, що мають дипломатичний ранг та члени їхніх сімей;

— іноземці, які мають право постійного або тимчасового проживання на території Республіки Польща;

— іноземці, які мають право на працю на території РП, тобто іноземці, які мають право працювати на тих же умовах, що і польські громадяни;

— які мають дозвіл на працю, сезонний дозвіл на працю, доручення про виконання праці іноземцями на території РП.

— в конкретних випадках, не перелічених цими пунктами, комендант відділення Прикордонної служби за згодою головного коменданта Прикордонної служби може дозволити іноземцеві в'їзд на територію РП в порядку, визначеному положенням про іноземців від 12 грудня 2013 року.

 

На даний момент в Польщі зафіксовано 111 випадків зараження новим коронавірусом, три особи вже померло, в Україні – три випадки, одна жінка померла.

 

 

 

15.03.2020

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