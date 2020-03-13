Органний зал транслюватиме концерти онлайн.


Львівський органний зал на час призупинення масових заходів у Львові транслюватиме свої концерти онлайн. Про це йдеться на fb-сторінці Lviv Concert House.

 

 

«Друзі! Згідно з рішенням Львівської міської ради, ми скасовуємо наші концерти до 3 квітня через карантин. Але пропонуємо альтернативу. Тож 15 березня, в неділю, о 19:00 ми будемо транслювати концерт Надії Величко "Брукнер і Ваґнер" онлайн на нашій сторінці у Facebook. Концерт буде транслюватися без публіки в залі», – зазначено в повідомленні.

 

У такий спосіб Львівський органний зал підтримує поширену практику світових концертних залів та оперних театрів. Трансляції можна буде переглянути на Youtube та на Facebook.

 

Інформацію про подальші трансляції Органний зал обіцяє оприлюднити в соцмережах.

 

Фото: facebook.com/LvivOrgan

 

Нагадаємо, відповідно до рішення Львівської міської ради, у місті до 3 квітня скасовано всі масові заходи та призупинено роботу бібліотек/медіатек; музеїв; театрів; Органного залу; Львівської національної філармонії; народних домів; кінотеатрів; Міського молодіжного центру; концертних залів; дитячих розважальних центрів.

 

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