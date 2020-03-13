У Львові заборонили всі масові заходи.


Від сьогодні у Львові заборонено всі масові заходи. У разі нагальної необхідності – за окремим рішенням штабу – може бути дозволено зібрання до 50 осіб, якщо воно стосується забезпечення життєдіяльності міста. Таке рішення ухвалили на позаплановому засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС у мерії.

 

 

«Прийнято рішення заборонити будь-які зібрання на території міста Львова, враховуючи семінари, конференції, театральні вистави, форуми, презентації, відвідування бібліотек, медіатек, спортивних залів тощо. Виняток – лише для офіційних структур, які здійснюють функціонування міста, області в надзвичайний період і за окремим рішенням штабу – але не більше 50 людей», – зазначив мер Львова Андрій Садовий.

 

У мерії також розроблять систему онлайн-конференцій і нарад.

 

Окрім того, під час засідання міської комісії було вирішено виділити додаткові кошти на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

 

Продуктовим магазинам та аптекам у Львові рекомендували переглянути режим роботи та перейти на цілодобовий або за розширеним графіком, щоб уникнути великого скупчення.

 

Окрім того, виконавчий комітет ЛМР сьогодні підтримав рішення «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету м. Львова».

 

Як пояснила Галина Слічна, керівниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у м. Львові, кошти планують розподілити так:

 

4 млн грн – на реконструкцію приміщень ізоляційно-діагностичного корпусу дитячої лікарні на вул. П. Орлика, для відкриття відділення невідкладної допомоги;

 

5 млн грн – на придбання засобів індивідуального захисту, розхідних матеріалів, медикаментів, атисептиків і дезінфікуючих систем для лікарень м. Львова;

 

500 тис. грн – для придбання засобів індивідуального захисту для працівників ЦНАП м. Львова;

 

20 тис. грн – для придбання засобів захисту для ЛКП «Центр розвитку туризму»;

 

40 млн грн – для поповнення статутного фонду лікарні швидкої медичної допомоги, для придбання апаратів штучної вентиляції легень, моніторів пацієнта, та апаратів для визначення газів у крові.

 

 

Рішення ухвалили з доповненням – також було вирішено придбати засоби індивідуального захисту для працівників ЛКП «Муніципальна варта».

 

13.03.2020

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