Офіс Президента заявив, що мусить узгодити Конституцію з делегатами бойовиків.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив про те, що на минулій зустрічі у Мінську сторони домовилися про створення спільної платформи з ОРДЛО для того, щоб почути позицію тамтешніх людей. Єрмак заявив, що з ними належить узгодити конституційні зміни в частині Донбасу й це передбачено підписаними ще попередниками "мінськими угодами".

Про це Єрмак заявив на брифінґу в п'ятницю за підсумками засідання РНБО, повідомляє "Громадське радіо".

"Я хочу розказати про рішення, яке ще не прийнято, але сторони ТКГ зафіксували необхідність і можливість прийняття такого рішення. Відповідно до пакета "мінських домовленостей", ми взяли на себе узгодити декілька питань, а насамперед конституційну реформу у частині децентралізації та питань, що стосуються місцевих виборів з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках ТКГ. Тобто існує необхідність узгодження цих питань. Протягом всіх років єдиними представниками, які були присутні разом з Україною, ОБСЄ і Росією у статусі спостерігачів, були представники так званих ОРДЛО", – сказав Єрмак.

З його слів, українські громадяни, котрі вимушено проживають на території, яка не контролюється урядом, зовсім були позбавлені права мати свій голос і висловлювати свою позицію з цих питань. На минулій зустрічі у Мінську учасники ТКГ заявили про необхідність створення консультативної ради, яка створюється на "мінській платформі" – нібито ховаючись у складі політичної підгрупи.

"У складі політичної підгрупи заявлено про необхідність створення цієї ради як дорадчого органу, який може розглядати питання, які узгоджені в пакеті "мінських домовленостей", і давати свої пропозиції, які можуть бути використані або не використані у роботі політичної підгрупи ТКГ. Хочу наголосити, що ніяких кроків, які сьогодні створювали правове поле для представників ОРДЛО, їхнього визнання, не існує. Ніяких прямих перемовин, про це мова не йде. Механізм, як будуть відбиратись представники від територій і від територій України, які є окупованими, цей механізм допрацьовується, якщо цей орган буде створено, то з боку України це будуть фахівці, це люди, патріотично налаштовані. Ми думаємо, консультуємось з приводу цих осіб", – виправдовується Єрмак.

Як повідомило видання DT.ua, тристороння контактна група підписала в Мінську домовленості про створення органу, яким фіксується суб'єктність ОРДЛО, натомість Росія у статусі ґаранта-спостерігача виявилася на одному рівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

У протоколі зазначено, що рішення ТКГ про заснування "Консультативної ради" підпишуть 25 березня 2020 року після консультацій з представниками ОБСЄ, Франції та Німеччини.

"Основним завданням ради є здійснення діалогу, консультацій та вироблення пропозицій щодо проектів політичних і правових рішень щодо врегулювання конфлікту відповідно з "Комплексом заходів...", в тому числі щодо проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей України", – зазначено в рішенні ТКГ.

Згідно з текстом документа, критерії та порядок призначення членів ради визначаються самостійно Україною, окремими районами Донецької і Луганської областей України, Російської Федерації, Федеративної Республіки Німеччина, Французької Республіки та ОБСЄ – відтак офіційний Київ не матиме права вето на персоналії всілякого штибу "моторол".

Оглядачка "Дзеркала тижня" Тетяна Силіна зазначає: фактично, офіційний Київ заакцептував російські вимоги, котрі Москва проштовхувала всі попередні роки: "Перше, що кидається в очі в проекті цього документа, це те, що т. зв. "Консультативної ради" за стіл переговорів або, пардон, "консультацій", на рівних правах і в рівному статусі саджають представників офіційної України та самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Це те, від чого Київ категорично відмовлявся всі шість років. І це та помилка, вчинена в свій час Кишиневом у врегулюванні придністровського конфлікту, яку експерти настійно закликали Київ не повторювати".

З її слів, Росія є агресором. Натомість заакцептований Леонідом Кучмою і Андрієм Єрмаком формат є підтвердженням мантри "іхтамнєт" і тепер Росія всідається за стіл переговорів яко "посередник", а не учасник конфлікту.

"Друге, що викликає подив і побоювання, це наявність в тексті формулювання про "необхідність всеосяжного політичного врегулювання конфлікту" і повна відсутність хоча б натяку на необхідність негайного припинення вогню, стійкого режиму тиші і забезпечення всіх умов безпеки, необхідних для цього самого політичного процесу", – наголосила Силіна.

Резюме оглядачки: влада Володимира Зеленського "в умовах хайпу навколо наростання небезпеки епідемії коронавірусу" вирішила, що "мінська зрада" пройде непоміченою.