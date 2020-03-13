Польське Генконсульство запровадило жорсткіші обмеження в роботі.

Від сьогодні, 13 березня, у відділах Генерального консульства Республіки Польща у Львові вводять нові обмеження в роботі. Про це повідомили на fb-сторінці Генконсульства. Обмеження діятимуть до скасування відповідного розпорядження.

Окрім призупинення прийому осіб у Відділі з юридичних питань та консульської допомоги, а також призупинення організації зустрічей на території установи й участі у заходах на території Львівського консульського округу Відділу Полонії (про що повідомляли вчора), у Генконсульстві ввели суворіші обмеження в роботі Відділу особового руху та Відділу Карти поляка.

Фото: lwow.msz.gov.pl

Так, від 16 березня Відділ особового руху призупинить прийом візових анкет безпосередньо в консульстві. Осіб, які записані на подачу через систему e-konsulat, та осіб, які подають документи на підставі Карти поляка, приймуть у пунктах прийому візових анкет без попередньої реєстрації. Сервісний збір за послуги ППВА становить 14 €/385 грн. Прийом візових анкет від членів сім'ї громадян Європейського Союзу та Республіки Польща здійснюється від 09:00 до 13:00. Документи, прийняті у консульстві, видаватимуть із 13:30 до 16:00.

Відділ Карти поляка тимчасово призупиняє прийом усіх осіб, котрі подають заяви на отримання або продовження дії Карти поляка та видачу Карт поляка. Прийом осіб, зареєстрованих для подачі документів на 16 та 18 березня, скасовано.