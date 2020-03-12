Генконсульство Польщі у Львові змінює режим роботи.


Від сьогодні, 12 березня, й до відміни розпорядження у генеральному консульстві Республіки Польща у Львові змінюють режим роботи деяких відділів. Про це повідомили на fb-сторінці Генконсульства.

 

 

Зокрема, відділ Карти поляка тимчасово призупиняє прийом осіб, котрі подають заяви на отримання першої Карти поляка. Тих, хто подає заяви на продовження дії Карти поляка, прийматимуть щочетверга з 09.00 до 14.00. Особи, які були зареєстровані для подання заяв на 16 та 18 березня, зможуть зробити це в інший період. Видаватимуть Карти поляка щочетверга з 09.00 до 14.00.

 

Відділ з юридичних питань та консульської допомоги Генконсульства РП у Львові призупиняє прийом осіб. Прийом відбуватиметься лише у невідкладних і нещасних випадках, які вимагатимуть втручання або допомоги консула.

 

Відділ Полонії призупиняє організацію зустрічей на території установи та участь у заходах на території Львівського консульського округу (нагадаємо, Львівський консульський округ охоплює  Закарпатську, Івано-Франківську та Львівську області).

 

 

Такі обмеження у роботі Генконсульства, вочевидь, мають на меті запобігти поширенню коронавірусної інфекції. У Польщі зафіксовано вже 47 випадків захворювання на коронавірус. На жаль, сьогодні в Міністерстві здоров'я Польщі повідомили про першу смерть: у Познані внаслідок коронавірусної інфекції померла 56-річна жінка. Її чоловік і донька також заражені коронавірусом, проте лікарі запевняють, що загрози їхнім життям немає.

 

12.03.2020

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