У Франківську коронавірус запідозрили у двох людей.

Двох людей, які приїхали з Іспанії та відчули нездужання, з підозрою на коронавірус госпіталізували в окремий бокс обласної інфекційної лікарні в Івано-Франківську та зробили необхідні обстеження. Про це повідомляє Суспільне.

За словами заступниці головного лікаря обласної інфекційної лікарні Любові Андрусишин, ще двох людей із підозрою на коронавірус мають привезти в медзаклад із Надвірної. Вони також повернулися з-за кордону.

Тим часом у 18-річного юнака з Кам’янка-Бузького району Львівщини, в якого підозрювали коронавірус, діагностували грип.

Хлопець протягом 26 лютого – 2 березня перебував в Італії. Після повернення до України відчув симптоми нездужання. До лікарів звернувся 12 березня, скаржився на підвищену температуру тіла до 38 градусів, сухий кашель, слабкість і головний біль. Черговий медперсонал у відповідних засобах індивідуального захисту його оглянув. Провели швидкий тест на грип, який виявився позитивним. Тому коронавірусу в пацієнта немає, – розповів заступник головного лікаря Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Ігор Берник.

За його словами, аналізи також скерували до лабораторного центру, де проведуть лабораторне дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції. Хлопець перебуває на лікуванні в інфекційній лікарні.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні лабораторно підтверджено три випадки COVID-19: два в Чернівецькій області та один – у Житомирській. На жаль, 71-річна пацієнтка з Радомишля Житомирської області померла. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

У світі на сьогодні зареєстровано 128 343 випадки захворювання COVID-19, з них 68 324 (53,2%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 47 411 випадків у 116 країнах/територіях/регіонах.