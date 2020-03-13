Збірка "ОПЗЖ" в Одесі завершилася сутичкою із патріотами.

Активісти патріотичних організацій – “Дії”, “Автомайдану” та “Нацкорпусу” – у четвер зірвали широку конференцію партії “Опозиційної платформи – За життя”, недопустивши приїзду партійних ватажків і витіснивши "силові" загони "ОПЗЖ".

Про це повідомляє видання "Думська".

Конференція відбувалася в готелі "Брістоль". Будівлю захищала охоронна фірма та приблизно сотня молодиків спортивного вигляду.

Активісти протестували проти приїзду Віктора Медведчук і компанії й обрання Вадима Рабіновича керівником місцевого осередку та номінування його кандидатури на пост міського голови Одеси.

Між активістами і чоловіками, котрі називали себе прихильниками "ОПЗЖ", періодично спалахували сутички. Під час протистояння дійшло до використання сльозогінного газу.

Під час штовханини пошкодили припаркований поруч автомобіль.

Під час конференції, котра розпочалася зі суттєвим запізненням, керівником міської організації призначили Миколу Скорика, а обласне відділення очолив Вадим Рабінович.

У репортажі "Думської" зазначено, що ввечері патріоти таки прогнали "тітушків". Поліція розділила сторони і затримала чоловіка, котрий використав газ.