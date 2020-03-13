У дружини прем'єр-міністра Канади підтвердили коронавірус.

У самого Джастіна Трюдо симптомів недуги не виявлено.

 

 

Тест на коронавірус, який пройшла дружина прем'єр-міністра Канади Софі Ґреґуар-Трюдо (Sophie Grégoire Trudeau), виявився позитивним. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

У середу ввечері Софі Ґреґуар-Трюдо повернулася з Лондона, і у неї з'явилися симптоми застуди, зокрема підвищена температура. Канадський прем'єр Джастін Трюдо раніше самоізолювався в очікуванні результатів тесту дружини на коронавірус і тепер продовжить двотижневий карантин.

 

Повідомляють, що Софі Ґреґуар-Трюдо «почувається добре», її симптоми не погіршуються. Про це йдеться в заяві директора з комунікацій прем'єр-міністра. Сам Трюдо повідомив, що почуває себе цілком здоровим. Оскільки у нього немає симптомів зараження, він не проходитиме тесту на коронавірус.

 

Як повідомляють в офіційному прес-релізі, незважаючи на те, що прем'єр-міністр перебуватиме в самоізоляції протягом двох тижнів, він продовжить працювати і в п'ятницю виступить зі зверненням до нації.

 

Зустрічі Трюдо з прем'єрами канадських провінцій і лідерами Перших націй (абориґенне населення країни) скасовані. З прем'єрами провінцій він перемовиться телефонічно. Темою розмови стане боротьба з поширенням Covid-19.

 

«Прем'єр-міністр проведе брифінги, телефонні розмови і віртуальні зустрічі з дому. У тому числі він поговорить з іншими світовими лідерами і приєднається до висновків спеціальної наради кабінету, присвяченої Covid-19», – йдеться в заяві.

13.03.2020

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