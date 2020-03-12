В Україні зафіксовано ще два випадки Covid-19; пацієнтка проїхала через півкраїни.

 

В Україні зафіксували два нових випадки захворювання на коронавірус. Одна з носіїв Covid-2019, 70-річна жінка, встигла проїхати через пів країни – побувавши також у Львові, – перш ніж потрапити до лікарів на Житомирщині. Днями ця пані також відвідала церкву.

 

 

 

"В Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції – у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів", – повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

 

Згідно з інформацією МОЗ, пацієнтів ізолювали, їм надається симптоматичне лікування, триває робота з контактами.

 

Як розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, 70-річна жінка перебуває у стані середньої тяжкості, має двостороннє запалення легень.

 

З його слів, жінка повернулася 1 березня з Польщі до Львова, а потім попрямувала до Радомишля на Житомирщині. Перші симптоми захворювання у неї з’явилися 3 березня; після проведення ретельного обстеження у жінки підтвердився коронавірус.

 

Всіх лікарів, а також рідних, які з нею контактували, ізольовано, інформує "Укрінформ".

 

 

Директор Житомирського обласного лабораторного центру Зіновій Парамонов повідомив: 8 березня жінка ходила до церкви; медики стурбовані, що вірус міг поширитися.

 

"Ви всі знаєте, як люди похилого віку йдуть до церкви, йдуть до образу, а потім до нього підходять усі присутні. Це нас хвилює", – зауважив Парамонов.

 

З його слів, наразі триває робота зі священниками, аби спробувати виявити людей, які в той день перебували у храмі.

 

Як додав голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, на обсервації перебуває 6 родичів хворої і 4 її гостей з Радомишля. Ще 2 гостей з Києва також будуть на обсервації.

 

Із брифінґу випливає, що жінку госпіталізували допіру 12 березня.

 

У жодного з близьких наразі не підтвердили коронавірусу.

 

12.03.2020

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