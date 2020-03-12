ДПСУ закриє дві третини пунктів через загрозу коронавірусу.

 

Кабінет Міністрів України анонсує обмеження кількості пунктів пропуску через кордон. До закриття заплановано близько 70% всіх пунктів.

 

 

Про це йдеться у повідомленні прес-служби уряду.

 

"Скорочення пунктів пропуску обумовлене необхідністю посилення епідеміологічного контролю", – пояснили у Кабміні.

 

Наразі перелік пунктів уточнюють. Станом на підвечір'я четверга жодного пункту пропуску на українському кордоні не закрито.

 

Видання Zaxid.net повіодмило: орієнтовно з 22:00 четверга закриють усі переходи на кордоні з Польщею, Румунією, Угорщиною.

 

12.03.2020

До теми

Чи були перші тварини пов’язані?
Волокна між багатоклітинними організмами, яким 570 мільйонів років, свідчать про тісне споріднення.
12.03.20 | | Наука
Оксана ГАЙОВА: життя, присвячене Шептицькому
Вона стала не просто популяризаторкою імені Андрея Шептицького. Вона сама його нагадувала – адаптувала стиль його поведінки, думання...
11.03.20 | | Галичина
Уява Шевченка
Яким Ярема
Одне з перших психологічних досліджень творчості поета, про прояви та джерела його уяви
10.03.20 | | Минуле
Віддаю сцені всю свою силу
Вардуї Абраамян
Ексклюзивне інтерв'ю зі всесвітньо відомою франко-вірменською мецо-сопраністкою Вардуї Абраамян відбулося у Мюнхені після блискучого дебюту співачки в ролі Кармен у неперевершеному шедеврі Жоржа Бізе на сцені Баварської Staatsoper (січень 2020 року).
10.03.20 | | Штука
Випадковий президент
Шон Вокер і Ендрю Рот
Іронічний і здивований погляд британських журналістів на феномен коміка-президента найбільшої країни Європи.
09.03.20 | | Дискурси
Шевченко, його читачі й нечитачі
Роксана Харчук  
Українська політична нація ‒ це Шевченко і його читачі. Попри те, що українські еліти функціонували в різних імперіях, між ними існує стійка спільність. Обидві вважали своїм батьком Тараса Шевченка.
09.03.20 | | Штука
Незручна правда про ваше автентичне “Я”
Дженніфер Бір
Парадокс автентичності у тому, що насправді вона чимось схожа на конформізм. 
09.03.20 | | Наука
Наш Санчо Панса
Ілько ЛЕМКО
Некомпетентність влади зашкалює. Але ж хіба Зеленський на посаді президента – особа більш ганебна, неприйнятна і парадоксальна, аніж, наприклад, Янукович?
08.03.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.