ДПСУ закриє дві третини пунктів через загрозу коронавірусу.

Кабінет Міністрів України анонсує обмеження кількості пунктів пропуску через кордон. До закриття заплановано близько 70% всіх пунктів.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби уряду.

"Скорочення пунктів пропуску обумовлене необхідністю посилення епідеміологічного контролю", – пояснили у Кабміні.

Наразі перелік пунктів уточнюють. Станом на підвечір'я четверга жодного пункту пропуску на українському кордоні не закрито.

Видання Zaxid.net повіодмило: орієнтовно з 22:00 четверга закриють усі переходи на кордоні з Польщею, Румунією, Угорщиною.