Українці почали масово повертатися із-за кордону.

 

Прикордонники фіксують масове повернення українців із-за кордону. За даними ДПСУ, після 9 травня більше українців почали повертатися додому, ніж виїжджати за кордон. Як повідомили у Державній прикордонній службі, 16 та 17 травня в Україну заїхало 41 тис. та 97 тис. людей відповідно, тоді як виїхало 31 тис. українців.

 

 

За даними польської прикордонної служби, 17 травня з Польщі в Україну в'їхало 26 тис. людей, тоді як 16 травня – 26,8 тис. У зворотному напрямку потік становив 20 тис. людей, порівняно з 19,2 тис. напередодні.

 

Таку ж тенденцію зафіксували фахівці мобільного оператора «Київстар». У інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» президент «Київстару» Олександр Комаров повідомив, що українці почали масово повертатися додому.

«Ми можемо підтвердити, що є тренд повернення українців додому. Ми справді бачимо всю міграцію, бачимо всі країни. За базою "Київстару", Польща прийняла 35% українців, що поїхали. Німеччина – 15%, Чехія – 7%, Італія – 5%, Молдова та Румунія – по 2%», – сказав він.

 

За даними ООН, станом на 16 травня загалом із України від початку війни виїхало понад 6 млн людей, із яких до Польщі – 3,4 млн, до Румунії та Молдови – 977 тис., до Росії – 850 тис., до Угорщини – 610 тис., до Словаччини – 424 тис., до Білорусі – 27 тис. українців.

 

18.05.2022

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