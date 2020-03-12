З Києва до Тернополя їздитиме Hyundai. Через день.

 

З 20 квітня буде відновлено курсування швидкісного поїзда Інтерсіті №747/748 Київ – Тернопіль – Київ у складі електропоїзда Hyundai Rotem. Про це повідомили у філії «Українська залізнична швидкісна компанія» АТ «Укрзалізниця». Потяг курсуватиме через день, перший вирушить із Києва 20 квітня 2020 року.

 

 

Поїзд № 747 Київ – Тернопіль вирушатиме з Києва о 16:41 і прибуватиме до Тернополя о 22:47. На шляху він зупинятиметься на станціях: Козятин-1 (18:22-18:23), Калинівка-1 (18:54-18:56), Вінниця (19:13-19:16), Гнівань (19:35-19:36), Деражня (20:37-20:39), Хмельницький (21:09-21:12), Волочиськ (21:59-22:01).

 

У зворотному напрямку з Тернополя поїзд № 748 Тернопіль – Київ вирушатиме о 04:01, прибуватиме до Києва о 10:03. Під час курсування поїзд зупинятиметься на станціях: Волочиськ (04:47-04:49), Хмельницький (05:39-05:42), Деражня (06:08-06:10), Гнівань (07:07-07:09), Вінниця (07:27-07:29), Калинівка-1 (07:44-07:46) та Козятин-1 (08:16-08:17).

 

У зв’язку з запровадженням потяга Київ – Тернопіль буде змінено періодичність курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ №720/719 Київ – Харків – Київ, який курсуватиме через день.

 

Поїзд № 720 Київ – Харків вирушатиме з Києва о 18:30 та прибуватиме до Харкова о 23:38.

 

У зворотному напрямку з Харкова поїзд № 719 вирушає о 05:56 та прибуває до Києва о 11:10.

 

Квитки на потяг можна придбати в залізничних касах та онлайн.

 

 

Зазначимо, в січні Укрзалізниця повідомляла про збільшення періодичності курсування швидкісного поїзда Інтерсіті № 747 Київ – Тернопіль: з 23 січня він курсував щоденно замість через день.

 

12.03.2020

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