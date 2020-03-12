В Іраку обстріляли військову базу.

Загинули американський та британський вояки.

 

 

Військова база Таджі в Іраку, де дислоковані британські і американські війська, зазнала ракетного обстрілу. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

 

Про обстріл бази повідомило командування американських сил в Іраку. Загинуло троє осіб: солдат збройних сил США, американський співробітник компанії, котрий працював на базі, і британський солдат. Близько десяти людей зазнали поранень.

 

Офіційний представник командування збройних сил США в Іраку і Сирії полковник Майлз Кеґґінс (Myles Caggins) заявив, що обстріл стався у середу, 11 березня, о 19:35 за місцевим часом. Він також повідомив, що інцидент розслідують. Про те, хто міг обстріляти базу, він не сказав.

 

На своїй сторінці у Twitter Кеґґінс написав, що базу обстріляли «невеликими ракетами», і опублікував фотографії саморобної пускової установки на основі автомобіля Kia Binco. Цей автомобіль знайшли після обстрілу за п'ять кілометрів від бази, написано в пості.

 

Нагадаємо, що кілька місяців тому іракський парламент ухвалив резолюцію зі закликом вивести з країни американські війська. Незадовго до ухвалення документа в Іраку був убитий керівник іранського розвідувального підрозділу «Аль-Кудс» в складі Корпусу вартових Ісламської революції Касем Сулеймані. Тегеран пообіцяв помститися за його смерть.

 

В рамках коаліції для боротьби з екстремістським угрупуванням «Ісламська держава» в Іраку дислоковано близько п'яти тисяч американських військовиків.

12.03.2020

До теми

Уява Шевченка
Яким Ярема
Одне з перших психологічних досліджень творчості поета, про прояви та джерела його уяви
10.03.20 | | Минуле
«Варвари» біля воріт
Роман Лехнюк
Бути варварами біля воріт цивілізації з ознаками занепаду має і свої переваги.
09.03.20 | | Дискурси
Незручна правда про ваше автентичне “Я”
Дженніфер Бір
Парадокс автентичності у тому, що насправді вона чимось схожа на конформізм. 
09.03.20 | | Наука
Наш Санчо Панса
Ілько ЛЕМКО
Некомпетентність влади зашкалює. Але ж хіба Зеленський на посаді президента – особа більш ганебна, неприйнятна і парадоксальна, аніж, наприклад, Янукович?
08.03.20 | | Дискурси
Генетична таємниця нічного бачення
Компактні ДНК-органели покращують зір ссавців, активних вночі.
08.03.20 | | Наука
Закатрупити митця
Микола Глібович
Художник цінний не тим, що він гарно малює, а якраз ідеями і своїм сприйняттям світу, своєю свободою і невичерпними можливостями. І виставка «Руки і світ мистецтва» Володимира Костирка є кунсткамерою з історіями митців, які це підтверджують.
08.03.20 | | Штука
Пролітаючи над:... церква у Млинах
Ігор МАРТИНІВ
Відзначаємо 205-ту річницю із дня народження автора музики українського гімну Михайла Вербицького. У нашому циклі "Пам'ятки Галичини" — церковця, в якій парохував композитор.
08.03.20 | | Галичина
Тільки в Галичині
Юстина Добуш
Яка б подія не відбулась, завжди десь збоку мають бути вони – забичені рагулі, сепаратисти, лицемірні, взагалі просто найгірші люди на землі – галичани
06.03.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.