В Іраку обстріляли військову базу.

Загинули американський та британський вояки.

Військова база Таджі в Іраку, де дислоковані британські і американські війська, зазнала ракетного обстрілу. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Про обстріл бази повідомило командування американських сил в Іраку. Загинуло троє осіб: солдат збройних сил США, американський співробітник компанії, котрий працював на базі, і британський солдат. Близько десяти людей зазнали поранень.

Офіційний представник командування збройних сил США в Іраку і Сирії полковник Майлз Кеґґінс (Myles Caggins) заявив, що обстріл стався у середу, 11 березня, о 19:35 за місцевим часом. Він також повідомив, що інцидент розслідують. Про те, хто міг обстріляти базу, він не сказав.

На своїй сторінці у Twitter Кеґґінс написав, що базу обстріляли «невеликими ракетами», і опублікував фотографії саморобної пускової установки на основі автомобіля Kia Binco. Цей автомобіль знайшли після обстрілу за п'ять кілометрів від бази, написано в пості.

Нагадаємо, що кілька місяців тому іракський парламент ухвалив резолюцію зі закликом вивести з країни американські війська. Незадовго до ухвалення документа в Іраку був убитий керівник іранського розвідувального підрозділу «Аль-Кудс» в складі Корпусу вартових Ісламської революції Касем Сулеймані. Тегеран пообіцяв помститися за його смерть.

В рамках коаліції для боротьби з екстремістським угрупуванням «Ісламська держава» в Іраку дислоковано близько п'яти тисяч американських військовиків.