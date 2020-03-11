Олімпійські ігри в Токіо опинилися під загрозою зриву.

Через коронавірус Олімпіаду можуть відкласти на рік або й два.

Літні Олімпійські ігри в Токіо можуть перенести на рік або два, якщо їх не зможуть провести цього року через спалах коронавірусної інфекції. Про це в інтерв'ю газеті The Wall Street Journal розповів член виконавчої ради оргкомітету токійської Олімпіади Харуюкі Такахасі. За його словами, фінансовий збиток від скасування Олімпіади або проведення змагань без глядачів буде занадто великим.

«Міжнародний олімпійський комітет потрапить у скруту, якщо відбудеться скасування змагань», – запевнив Такахасі. Раніше можливість проведення Олімпіади-2020 без глядачів обговорювала Всесвітня організація охорони здоров'я.

Влада Японії та МОК поки що заявляють, що не думають про ймовірне скасування або перенесення Олімпійських ігор. На думку Такахасі, офіційні особи заперечують таку можливість, щоб не нашкодити підготовці спортсменів до Ігор.

Тим часом Національний олімпійський комітет Греції вже ухвалив рішення провести церемонію запалювання вогню літньої Олімпіади без глядачів через коронавірус. Вона пройде 12 березня, на церемонію не допустять навіть журналістів.

Під загрозою зриву може опинитися й чемпіонат Європи з футболу 2020 року. Наразі UEFA закликає уряди європейських країн забезпечити проведення цьогорічного змагання, незважаючи на поширення коронавірусу. Чемпіонат вперше мали б проводити в 12 містах 12 країн. А перший матч – між збірними Туреччини та Італії – мав би відбутися 12 червня на Олімпійському стадіоні в Римі.