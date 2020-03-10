Львів’янам зменшили вартість тепла й гарячої води в лютому.

Зменшено розмір нарахування за тепло й гарячу воду для мешканців Львова за лютий. Цього разу нарахування зменшено орієнтовно на 31%, що становитиме від 300 до 600 грн, – повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Відповідне рішення «Про зміну розміру нарахувань за теплову енергію, послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води» ухвалив виконком ЛМР.

«Цього місяця зменшалася вартість газу, яку споживають наші теплопостачальні підприємства, на 37% порівнянні з вартістю газу, яка є в тарифі, тому пропонуємо здійснити перерахунок вартості послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води за лютий. Розмір перерахунку становитиме орієнтовно 31%. Це орієнтовно зменшення від 300 до 600 грн в платіжках споживачів», – зазначив Олександр Одинець, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури.

Проте, як зауважила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, оскільки НК РЕКП досі не затвердила нових тарифів на теплопостачання, з міського бюджету доведеться виділити 14 млн грн на дофінансування теплопостачальних підприємств Львова.

Пані Маруняк нагадала, що виконком уже вже втретє приймає таке рішення. За грудень 2019 року було зменшено нарахування на 26%, за січень – на 24%, а тепер за лютий – на 31%.

«На жаль, НК РЕКП працює не так швидко, як хотілося б, і досі не маємо збалансованого тарифу. Однак, ціна газу знизилася, тому на цю частину ми зменшуємо нарахування, щоб люди, які не мають можливості платити, відчули полегшення. Тому це однозначно правильне рішення. Проте ми також повинні відстоювати свою позицію перед НК РЕКП щодо затвердження обґрунтованого тарифу, інакше теплопостачальні підприємства просто не зможуть розвиватися, і вчасно і якісно надавати свої послуги», – зауважив в.о. мера Львова Геннадій Васьків.