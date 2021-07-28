Зеленський ґарантував, що ціна електроенергії у серпні не зросте.

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що з 1 серпня зростання ціни на електроенергію для населення не відбудеться.

З його слів, питання вартості електроенергії розглядатимуть на засіданні РНБО цього тижня, повідомляє "Укрінформ".

"Ми маємо зробити все, щоб ціни на електроенергію не піднімались для людей. По-друге, це фейкова інформація, що з 1 серпня ціни на електроенергію для людей будуть вищі. Підміняють дуже сильно поняття, тому що десь щось для якихось підприємств зростає, але я би тут не говорив про суспільство", – сказав Зеленський в інтерв'ю низці телеканалів у рамках форуму "Україна 30. Децентралізація".

Він поінформував, що попросив винести питання цін на електроенергію на засідання Ради національної безпеки та оборони на цьому тижні, щоб "люди зрозуміли, що з 1 серпня сюрпризів для суспільства не буде".

"Вважаю, ми повинні зробити, щоб збільшення не було. Моє ставлення до цього дуже просте... сьогодні 1,68 (грн/кВт-год, – Z). Я вважаю, що у нас є низка населення, яке не може собі дозволити платити навіть 1,68. Тому РНБО буде розглядати також це питання щодо населення України і можливість зменшення цін на електроенергію для таких окремих верств населення", – сказав Президент.

У середу Кабінет Міністрів продовжив дію покладання спеціальних обов'язків (ПСО) стосовно продажу електроенергії для населення до 31 серпня, зберігши ціну 1,68 грн/кВт-год.

Відтак зберігається діюча модель ПСО, коли спецобов'язки покладені на державні енергогенеруючі компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго", а ціна електроенергії для населення не диференціюється в залежності від обсягів споживання.

Водночас Міністерство енергетики розробляє зміни до механізму ПСО, які передбачають скорочення обсягу субсидіювання побутових споживачів з одночасним посиленням захисту вразливих категорій населення.

Як повідомлялося, дія ПСО на електроенергію для населення мала припинитися 1 серпня.

Керівник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, Валерій Тарасюк заявив, що вважає неминучим вирівнювання тарифів на електрику для промисловості та населення.