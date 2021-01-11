Протести проти тарифів: Кабмін розробив два варіанти зменшення "платіжок".

 

Кабінет Міністрів України під час наради взявся розробляти варіанти зменшення кінцевої ціни на газ для населення. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, уряд напрацював два  підходи, які дозволять знизити тарифи.

 

Про це Шмигаль написав на своїй сторінці у Telegram.

 

 

"На виконання доручення Президента України, під час наради з керівництвом Міненерго, НАК «Нафтогаз», НКРЕКП, Оператором ГТС та представниками Офісу Президента було напрацьовано два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення", - поінформував Шмигаль.

 

У першому підході, який пропонує Міністерство енергетики, передбачається формування тарифів на газ за формулою "ціна на європейських хабах «мінус» транспортування газу до України". Крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників. Як наслідок очікується суттєве зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил.

 

У другому підході, який пропонує НАК "Нафтогаз", передбачається посилення конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить "Нафтогаз". Крім того, пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів. Очікуваний результат: посилення конкуренції та, як наслідок, суттєве зменшення платіжок для українців.

 

"Також за результати наради з відповідальними відомствами сформовано механізм, який дозволить зменшити ціну на транспортування газу. НКРЕКП терміново починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на цю послугу", - запевнив Шмигаль.

 

Із 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування. Також скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

 

У низці регіонів пройшли протести, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.

 

Президент у понеділок скликав нараду, під час котрої йшлося про вирішення проблеми із цінами на газ.

 

"Тарифи на газ для населення мають бути справедливими. Ціна на газ зростає на ринку через погодні умови та інші причини, які склалися в Європі, і ми не можемо дозволити зростання ціни для наших громадян", – наголосив Зеленський.

 

11.01.2021

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