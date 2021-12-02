У Тернополі відклали підвищення тарифу на опалення до червня.

У Тернополі на 25% підвищили тариф на опалення та гаряче водопостачання – із 1 тисячі 746 гривень до 2 тисяч 146 гривень за Гкал. Відповідне рішення прийняв виконком Тернопільської міськради напередодні, 1 грудня. Проте упродовж поточного опалювального сезону у місті застосовуватимуть старий тариф, а новий почне діяти з 1 червня 2022 року.

«В опалювальний період 2021/2022 жителі Тернопільської громади платитимуть за тепло відповідно до тарифів минулого року», – йдеться у повідомленні пресслужби Тернопільської міськради.

Реалізовувати таку соціально чутливу економічну політику Тернопільській міській раді допомагає повне взаєморозуміння з боку керівництва КП «Тернопільміськтеплокомуненерго». Воно визнало тариф у 1746 грн/Гкал нерентабельним для себе і звернулося до виконкому про затвердження нового тарифу, на 25% вищого за діючий; проте одночасно погодилося на пропозицію влади опалювальний сезон працювати за старим тарифом, позаяк міська влада є учасником тристороннього меморандуму з урядом та НАК «Нафтогаз України», який передбачає постачання газу для виробництва тепла за пільговими фіксованими цінами.

За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, відповідно до підписаного меморандуму між місцевими радами та НАК «Нафтогаз України», ціни на теплопостачання повинні залишатися на рівні минулого року.

«Розуміючи відповідальність перед населенням про те, що ми не можемо сьогодні підіймати тариф на тепло, а також діє підписаний у вересні цього року меморандум між НАК «Нафтогаз України», урядом та місцевим самоврядуванням про непідвищення рівня тарифів, виконком змушений зобов’язати «Тернопільміськтеплокомуненерго» застосовувати понижуючий тариф, тобто використовувати для населення не реальний повний тариф у розмірі 2146 грн, а тариф на рівні минулого року – 1746 грн», – заявив міський голова Сергій Надал.

У самому рішення не вказано, доки «Тернопільміськтеплокомуненерго» має застосовувати старий тариф. Проте директор підприємства Андрій Чумак раніше заявляв, що нові тарифи мають намір застосовувати від червня 2022 року.

Частиною політики виявилася і структура тарифу на теплопостачання. Щоб досягнути додаткової видимої економії на оплаті за послуги теплопостачання та гаряче водопостачання в очах тернополян, міський виконком вирішив запровадити двоставковий тариф, який не використовував останніх шість років поспіль.

Завдяки цьому взимку сума оплати за тепло для населення напозір буде меншою на 7 гривень в місяць за кожен метр квадратний. Щоправда, ці кошти будуть перенесені на літні місяці, починаючи з травня 2022 року.

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