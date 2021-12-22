Тарифи на розподіл газу для галичан підняли стримано.

НКРЕКП сьогодні, 22 грудня, у День енергетика затвердила тарифи на розподіл газу на 2022 рік для 40 регіональних операторів, які надають послуги побутовим споживачам, у тому числі «Львівгазу», «Івано-Франківськгазу» та «Тернопільгазу», повідомила пресслужба відомства.

Проєкти нових тарифів на розподіл газу пройшли двоетапне обговорення: спершу пропозиції щодо тарифу оприлюднювалися на сайтах відповідних операторів: зокрема «Львівгазу», «Івано-Франківськгазу» та «Тернопільгазу». Обгрунтовуючи потребу в акумуляції коштів на капітальне оновлення мереж та зарпплати, усі оператори запропонували збільщити тарифи у 100-200%.

Зокрема, «Львівгаз» пропонував переглянути тариф з діючого 1,68 грн/м3 до 4,18 грн/м3. У компанії обґрунтовували, що таке підвищення дозволить збільшити зарплату для працівників, модернізувати більше застарілих газових мереж, компенсувати збільшення обсягів витрат на розподіл газу через інфляцію та збитки компанії через те, що у попередні роки тариф був економічно не обґрунтований.

«Івано-Франківськгаз» пропонував підняти тариф з діючого 1, 79 грн/м3 до 4,40 грн/м³.

Своєю чергою «Тернопільгаз» запропонував підняти тариф на розподіл газу з діючого до 4,99 грн/м3.

Загалом, відповідно до моніторингу, проєкти нових тарифів на розподіл газу у 2022 році в усіх українських операторів газорозподільних мереж перевищили діючі у три-чотири рази. Необхідність такого збільшення тарифів облгази пояснили різким зростанням цін на природній газ, який вони використовують для покриття виробничо-технологічних втрат пального під час доставки до споживачів, а також зростанням витрат на оплату праці персоналу.

Проте НКРЕКП наполягла, що корегування тарифів на розподіл природного газу на 2022 рік в середньому по Україні не має перевищувати розміру інфляції.

Фактично, національна комісія не погодилася з аргументацією про різке зростання цін на газ для них, адже РНБО зобов'язало «Нафтогаз України» продавати їм газ за пільговою ціною, щоб не допустити колапсу під час опалювального сезону.

Відтак врешті на сайті НКРЕКП обговорювалися та були затверджені значно скромніші коригування тарифів до збільшення.

«Проєкти тарифів на послуги розподілу природного газу розраховані відповідно до затвердженої Методики з урахуванням економічної обґрунтованості на основі поданих пакетів документів від операторів газорозподільних систем. Проєкти винесених на обговорення тарифів є суттєво нижчими від запропонованих суб’єктами господарювання», – офіційно повідомив регулятор.

Так, для «Львівгазу» тариф зріс усього на 1 копійку – до 1,69 грн/м3 без ПДВ.

Для «Івано-Франківськгазу» тариф підняли на 7 копійок – до 1,86 грн/м3 без ПДВ.

Для «Тернопільгазу» тариф підняли на 6 копійок – до 1,75 грн/м3 без ПДВ.

Зазначимо, вартість доставки газу розраховують індивідуально для кожного абонента. Вона залежить від спожитого обсягу газу за минулий рік. Формула щомісячного платежу – річний обсяг споживання за минулий газовий рік, поділений на 12 та помножений на вартість доставки газу з ПДВ.

Фото nerc.gov.ua, ukrinform.ua