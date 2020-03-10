Через коронавірус святу реліквію з Франції на Тернопілля наразі не привезуть.



З огляду на високий рівень захворюваності у світі на коронавірусну інфекцію COVID-19, дату прощі Реліквії Тернового Вінка Ісуса Христа на Тернопільщину змінено. Про це повідомила Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ на своєму офіційному сайті.

За словами архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василія Семенюка, для молитовного вшанування цієї реліквії очікували велику кількість паломників. Тож, аби не наражати вірян на небезпеку, спільно з Абатством у Солемі (Франція) було вирішено змінити дату прощі.

Про точні дати прибуття й перебування святої реліквії на Тернопіллі в архиєпархії пообіцяли повідомити додатково найближчим часом. А наразі попросили вибачення за створені незручності, через обставини, які склалися, а також закликали до посильної молитви за оздоровлення хворих та Господнє заступництва від поширення вірусу.

Нагадаємо, наприкінці березня в Україну з абатства бенедиктинців у Солем, що поблизу Парижа, мали привезти частину однієї з найбільших святих реліквій християнського світу – Тернового вінка Господа нашого Ісуса Христа. Реліквія мала вперше за 100 років покинути територію абатства і здійснити паломництво в Україну.