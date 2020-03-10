Через коронавірус святу реліквію з Франції на Тернопілля наразі не привезуть.


З огляду на високий рівень захворюваності у світі на коронавірусну інфекцію COVID-19, дату прощі Реліквії Тернового Вінка Ісуса Христа на Тернопільщину змінено. Про це повідомила Тернопільсько-Зборівська архиєпархія УГКЦ на своєму офіційному сайті.

 

 

За словами архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василія Семенюка, для молитовного вшанування цієї реліквії очікували велику кількість паломників. Тож, аби не наражати вірян на небезпеку, спільно з Абатством у Солемі (Франція) було вирішено змінити дату прощі.

 

Про точні дати прибуття й перебування святої реліквії на Тернопіллі в архиєпархії пообіцяли повідомити додатково найближчим часом. А наразі попросили вибачення за створені незручності, через обставини, які склалися, а також закликали до посильної молитви за оздоровлення хворих та Господнє заступництва від поширення вірусу.

 

Нагадаємо, наприкінці березня в Україну з абатства бенедиктинців у Солем, що поблизу Парижа, мали привезти частину однієї з найбільших святих реліквій християнського світу – Тернового вінка Господа нашого Ісуса Христа. Реліквія мала вперше за 100 років покинути територію абатства і здійснити паломництво в Україну.

 

 

Для довідки:

 

Реліквія Корони Христового вінка є особливим символом страстей Ісуса Христа. Знахідку реліквій страстей Христових приписують святій Олені, матері імператора Костянтина, яка під час паломництва на Голгофу знайшла хрест і цвяхи розп’яття.

 

Перші відомості про терновий вінок – ті, коли свята Олена пожертвувала колючки тернини в 323 р. Риму, приїжджаючи з Єрусалиму. Саму реліквію святої Корони зберігали в Єрусалимі до четвертого століття. Присутність реліквії там підтверджена свідченням святого Паоліно з Ноли.

 

На сьогодні реліквія святої Корони Тернового вінка Христового зберігається в соборі Паризької Божої Матері й має вигляд вінка без колючок тернини. Самі ж колючки теж є реліквіями і зберігаються в різних абатствах, монастирях та санктуаріях. Одним із особливих місць зберігання частини реліквії Тернового вінка Христового є абатство бенедиктинців у Солем поблизу Парижа.

 

10.03.2020

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