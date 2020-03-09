Нафта подешевшала на третину: Саудівська Аравія оголосила цінову війну Росії.

Причина подешевшання нафти – фіаско перемовин країн-членів ОПЕК та Росії.

Після провалу на переговорах в форматі ОПЕК+ про зниження обсягів нафтовидобутку ціни на нафту зазнали найпотужнішого обвалу з часів війни в Перській затоці в 1991 році. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Після відкриття торгів в Азії в понеділок, дев’ятого березня, ціни на нафту впали майже на третину. Goldman Sachs прогнозує, що котування нафти можуть продовжити падіння і досягти показника між 20 та 30 доларів.

Зокрема, ціна нафти марки Brent, яку видобувають в Північному морі, через кілька годин після початку продажу становила 32,83 долара за барель. Це на 12,44 долара нижче, ніж наприкінці минулого біржового дня шостого березня. Ціна американської марки WTI знизилася на 12,44 долара до 28,84 долара. На фоні падіння котувань нафти почав падати курс рубля. Традиційно падіння курсу рубля спричинює зменшення курсу гривні.

Як вже зазначено, причиною обвалу цін на нафту стали перемовини учасників Організації країн-експортерів нафти та Росії, які закінчилися невдачею. На перемовинах, що пройшли шостого березня у Відні, вирішували питання зниження обсягів нафтовидобутку. ОПЕК запропонувала 14 країнам, що входять в об'єднання, в другому кварталі 2020 року скоротити щоденний видобуток нафти на один мільйон барелів, а 10 партнерам організації, в тому числі Росії, – скоротити обсяги ще 500 тисяч барелів. Однак Москва відмовилася поглиблювати обмеження.

"Роснефть" заявила, що угода з ОПЕК не відповідала інтересам Росії. За інформацією The Bell, до такого висновку Путіна підштовхнув глава "Роснефти" Іґор Сечін, вказуючи, що всі обсяги нафти, які вибували в результаті неодноразового продовження угоди ОПЕК, повністю і досить швидко заміщалися на світовому ринку обсягами американської сланцевої нафти. "От ми їм тепер покажемо! Вони при поточній ціні активно вкладають у свою сланцеву нафту, але видобуток її при ціні нижче за 40 доларів навряд чи є доцільним, а "Роснефть“ може дозволити собі таке падіння", — переказує зі слів свого джерела The Bell позицію Сечіна.

Reuters підтвердило цю інформацію, вказавши, що ще в грудні 2018 року Ігор Сєчін направив Путіну доповідну, в якій назвав угоду Росії з ОПЕК стратегічною загрозою, яка грає на руку США.

Пропозицію додатково обмежити обсяг нафтовидобутку ОПЕК пояснила необхідністю втримати ціни на нафту від подальшого зниження на тлі епідемії коронавірусу, що негативно впливає на світові економічні прогнози і попит на нафту.

Після провалу перемовин у Відні державний нафтовидобувний концерн Саудівської Аравії Aramco заявив, що збирається знизити офіційну ціну на продаж всіх сортів нафти для всіх покупців і максимально наростити видобуток нафти.

Як зазначає Reuters, такі дії Саудівської Аравії – це відкритий початок цінової війни з Росією.

Хоча крім Росії, зазначає Рассел, Ер-Ріяд, можливо, також намагається вдарити по американських виробниках сланцевої нафти, для яких низькі ціни можуть призвести до збитків і припинення роботи – або шантажем змусити Росію повернутися до угоди з ОПЕК.

Для Росії критичною є ціна нижче як 40 доларів за барель, оскільки бюджет країни збалансований при ціні в 42,4 долара за барель. Хоча російський Мінфін запевнив, що коштів Фонду національного благополуччя вистачить для покриття втрат бюджету від падіння цін на нафту до $25-30 за барель протягом 6-10 років, голова наглядової ради Московської біржі, професор ВШЕ Олег В'югін оцінив, що коштів ФНБ вистачить тільки на три роки. На його думку (а також інших експертів), якщо ціни на нафту будуть в межах 30 доларів до кінця 2020 року, то російська економіка впаде в рецесію.