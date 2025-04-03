Країни ОПЕК+ оголосили про рекордне збільшення видобутку нафти.

Ціни на нафту стрімко пішли додолу.

Вісім країн картелю ОПЕК+, до яких входять 23 держави-експортери нафти, у четвер, третього квітня, оголосили про намір стрімко прискорити темпи нарощування видобутку нафти. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

З травня ключові члени ОПЕК+, зокрема Саудівська Аравія, Росія, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт та Ірак, збільшать постачання на 411 тисяч барелів на добу – рекордну величину з 2020 року. Досі планувалося, що на ринок щодобово додаватиметься лише 138 тисяч – тобто втричі менше.

Відтак ціни на нафту почали стрімко опускатися. Так, ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 5,04 долара, або 6,72%, до 69,91 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту WTI (West Texas Intermediate) впали на 5,13 долара, або на 7,15%, до 66,58 долара.

На зниження цін вплинули також імпортні мита, які напередодні запровадив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп щодо більшості країн світу. «Ринки вже побоюються глобальної рецесії через "тарифне цунамі" від Дональда Трампа, а додаткові барелі в цих умовах можуть спровокувати "ідеальний шторм". Очевидно, сьогодні вранці було багато страху та стогонів. Багато людей не думали, що Трамп таки піде на це, але він це зробив», – зазначив Філ Флінн (Phil Flynn), старший аналітик Price Futures Group.

ОПЕК нагадала, що це постійне збільшення може бути призупинено або скасовано залежно від змінних умов, а гнучкість дозволить країнам-учасницям прискорити компенсацію раніше скорочених обсягів.

Наступна зустріч восьми країн запланована на п’яте травня, на ній обговорюватимуться квоти на видобуток з червня – учасники мають намір щомісяця переглядати ринкові умови, дотримання угоди та компенсації.