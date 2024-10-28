Ціни на нафту знизилися після ударів Ізраїлю по Ірану.

Адже атака Ізраїлю не була масштабною і не торкнулася енергетичної інфраструктури.

Ціни на нафту перейшли до зниження після ударів Ізраїлю по території Ірану 26 жовтня. Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE знизилася на 4,32% до $72,36 за барель. Ф'ючерси на нафту WTI впали на 4,54% до $68,53 за барель.

Як зазначає портал ділової інформації Market Watch, атака не торкнулася найважливіших іранських нафтових об'єктів. Цілями ударів, завданих армією Ізраїлю, були об'єкти ППО, військова інфраструктура та підприємства оборонного комплексу. Масштаб атаки змусив деяких експертів припустити, що ескалації близькосхідного конфлікту вдасться уникнути.

«Атака Ізраїлю не торкнулася енергетичної інфраструктури і була обмеженою за масштабом. Обмежена атака, ймовірно, послабить побоювання прямого конфлікту з Іраном... Ми очікуємо, що ціни на нафту повернуться до ймовірного справедливого діапазону $75–95», – заявив генеральний директор фінансово-інвестиційної компанії Infrastructure Capital Advisors Джей Хетфілд (Jay Hatfield).

Ізраїльська атака стала відповіддю на ракетний удар, здійснений Іраном по території Ізраїлю після ліквідації ізраїльтянами низки ключових фігур у керівництві ХАМАСу та «Хезболли».