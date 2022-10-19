США додатково продадуть 15 млн барелів із нафтового резерву.

Таким чином Білий дім намагається не допустити зростання цін на нафту.

Сполучені Штати мають намір продати додатково 15 мільйонів барелів нафти зі стратегічного нафтового резерву країни (Strategic Petroleum Reserve – SPR). Ця нафта потрапить на ринок у грудні.

Як повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на слова високопосадовця з Білого дому, президент США Джо Байден найближчим часом оголосить про план продажу останньої частини запасів нафти, яка вивільняється з національного резерву, до кінця року, а також докладно розповість про стратегію поповнення запасів, коли ціни впадуть.

«Продаж завершить історичне скорочення запасів на 180 мільйонів барелів, про яке президент оголосив навесні, що допомогло стабілізувати ситуацію на ринках сирої нафти та знизити ціни на заправках», – зазначили у Білому домі.

Напередодні американський президент закликав Міністерство енергетики бути готовим до додаткових значних продажів з обсягів SPR цієї зими. Це відбудеться у випадку, якщо «виникне складна ситуація у зв'язку з російськими діями, які порушують роботу світових ринків», або іншими чинниками.

«План має на меті збільшити пропозицію, щоб запобігти стрибкам цін на нафту, які можуть завдати шкоди споживачам і підприємствам, а також запевнити нафтовиків країни, що уряд увійде на ринок як покупець, щойно ціни впадуть занадто низько», – запевнив Байден.

Нагадаємо, що на початку жовтня країни-експортери нафти з організації ОПЕК+, куди входить і Росія, незважаючи на стурбованість, викликану високими цінами на енергоносії, вирішили знизити обсяги видобутку нафти, щоб як мінімум зупинити падіння ціни на енергоносій. Починаючи з листопада, 23 країни-члени ОПЕК+ скоротять видобуток на два мільйони барелів на добу, повідомила штаб-квартира організації у Відні.

Це найбільше скорочення нафтовидобутку за тривалий період часу. На тлі загрози світовій рецесії ціни на нафту опустилися з червня на 30 відсотків – зі 120 до 90 доларів за барель.

ОПЕК+ оголосив про скорочення нафтовидобутку, незважаючи на тиск Білого дому, щоб змусити організацію відмовитися від такого кроку. Байден висловив розчарування рішенням країн-експортерів нафти, назвавши його «недалекоглядним».