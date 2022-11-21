Нафта Brent подешевшала до $83,55 за барель.

Напередодні країни ОПЕК заявили про можливість збільшення видобутку.

У понеділок, 21 листопада, ціни на нафту втратили близько п’яти відсотків на торгах на міжнародних сировинних торговельних майданчиках. Про це повідомив діловий інформаційний портал FXStreet. Подешевшання енергоносія відбулося на тлі інформації про те, що Саудівська Аравія та інші країни-члени ОПЕК вивчають можливість нарощування видобутку.

Відтак січневі ф'ючерси на нафту марки Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $4,07 (4,65%), до $83,55 за барель. Водночас грудневі ф'ючерси на нафту марки WTI подешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на $3,81 (4,76%), до $76,27 за барель.

За даними видання The Wall Street Journal, Саудівська Аравія та її колеги з ОПЕК, які братимуть участь у черговому засіданні ОПЕК+ четвертого грудня, обговорять можливість збільшення квот на нафтовидобуток обсягом до 500 тисяч барелів на добу.

Такий крок допоміг би Ер-Ріяду подолати розбіжності з адміністрацією президента США Джо Байдена та зберегти приплив нафти на світовий ринок в умовах обмежень для постачання російської сировини, пише WSJ.

Нагадаємо, що п’ятого жовтня країни-члени ОПЕК+ вирішили знизити квоту з листопада на 2 млн б/д, припускаючи, що в реальності зниження становитиме 1-1,1 млн б/д. Тоді організація вирішила бути проактивною, вбачаючи потенційне скорочення попиту на нафту на ринку.

У Білому домі заявили, що рішення про зниження видобутку підриває ґлобальні зусилля, спрямовані на стримування російської нафтової промисловості, зазначає WSJ.

Додатковий тиск на нафтовий ринок чинять новини з Китаю, який запровадив нові карантинні обмеження після появи перших за шість місяців випадків смерті від COVID-19 у країні.