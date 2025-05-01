Росія підвищила більш ніж втричі очікуваний дефіцит бюджету.

Це сталося на тлі стрімкого падіння цін на нафту.

 

 

Міністерство фінансів Російської Федерації змінило параметри федерального бюджету на 2025 рік, підвищивши дефіцит з 0,5% ВВП до 1,7% ВВП – з 1,17 трильйона до 3,79 трильйона рублів. Про це повідомляє інформаційна аґенція Reuters з покликом на дані, опубліковані на сайті російського фінансового відомства.

 

Загальні доходи федерального бюджету 2025 року становитимуть 38,5 трильйона рублів – замість 40,3 трильйона, які планували восени під час підготовки бюджету.

 

На засіданні уряду 30 квітня уряд Росії схвалив законопроєкт Мінфіну про внесення змін до показників федерального бюджету на 2025 рік. У повідомленні підкреслюється, що показники планового періоду 2026-2027 років не змінюються.

 

У Мінфіні заявили, що прогноз зростання ВВП за підсумками 2025 року залишається без змін – на рівні 2,5%. Оцінку інфляції підвищено з 4,5% до 7,6%, прогноз цін на нафту знижено з 69,7 долара до 56 доларів за барель. Крім того, змінено прогноз щодо курсу рубля – з 96,5 до 94,3 рубля за долар.

 

Загальні видатки федерального бюджету 2025 року становитимуть 42,3 трильйона рублів – це на 829 мільярдів більше, ніж планувалося під час підготовки бюджету. Це збільшення буде повністю профінансовано додатковими ненафтогазовими доходами, які очікуються на рівні 30,19 трильйона рублів.

 

«Пріоритети бюджету залишаються незмінними. Це соціальна підтримка громадян, фінансове забезпечення оборони і безпеки держави, підтримка сімей учасників “СВО”, забезпечення технологічного лідерства країни. Усе, що заплановано в бюджеті, включно з реалізацією національних цілей розвитку, буде виконано незалежно від зовнішніх умов і чинників», – заявив очільник Мінфіну РФ Антон Сілуанов.

 

Росія вже збільшила державні витрати на оборону на чверть у 2025 році до 6,3% валового внутрішнього продукту, що є найвищим рівнем з часів Холодної війни. Сілуанов заявив, що витрати на оборону не будуть порушуватися.

 

Коригування прогнозів, за твердженням експертів, пов'язане з падінням цін на нафту і зміцненням рубля. Згідно з прогнозом Мінфіну, нафтогазові доходи скоротяться з 10,9 трильйона до 8,3 трильйона рублів.

01.05.2025

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