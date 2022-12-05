ОПЕК+ вирішила зберегти обмеження на видобуток нафти.

На тлі цього рішення нафта трохи подорожчала.

 

 

Держави-учасниці Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) разом із партнерами домовилися не змінювати заходів щодо скорочення видобутку нафти, які були узгоджені ними на початку жовтня. Відповідне рішення було ухвалене на конференції міністрів країн-членів ОПЕК+, яка проходила в неділю, четвертого грудня, в режимі відеозв’язку. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на підсумкове комюніке заходу. Хоча раніше в експертних колах ходили чутки, що ОПЕК готова збільшити видобуток.

 

Згідно з текстом заяви, держави-видобувачі нафти підтвердили відданість курсу на скорочення видобутку палива. Нагадаємо, що з листопада 23 країни-члени ОПЕК+ знизили рівень видобутку нафти на два мільйони барелів на добу.

 

Обмеження планують зберегти щонайменше до кінця 2023 року. У комюніке ОПЕК+ зазначається, що наступна нарада міністрів країн-учасниць організації відбудеться 4 червня, але міністерський моніторинговий комітет може у будь-який час скликати представників держав, щоб «відреагувати на зміни ринку, якщо це необхідно».

 

На тлі згаданого рішення ОПЕК+ ціни на нафту злегка зросли в понеділок, п’ятого грудня. Водночас на ціну вплинуло те, що цих вихідних багато китайських міст послабили карантинні обмеження у зв’язку з пандемією COVID-19. Хоча часткове пом’якшення китайською владою політики карантину посіяло плутанину по всій країні.

 

Так лютневі ф'ючерси на Brent дорожчали на лондонській біржі ICE Futures на $0,71 (0,83%), до $86,29 за барель. Хоча ще в п'ятницю Brent подешевшала на $1,31 (1,5%), до $85,57 за барель. Січневі ф'ючерси на WTI дорожчали на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на $0,69 (0,86%), до $80,67 за барель. За попередню сесію контракт подешевшав на $1,24 (1,5%), до $79,98 за барель.

05.12.2022

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