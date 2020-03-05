Парламент знову збирається позачергово – звільняти Рябошапку.

 

Верховна Рада в четвер увечері проведе ще одне позачергове засідання, на якому розгляне питання про відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

 

Про це повідомив Голова ВР Дмитро Разумков.

 

 

"Однак у зв'язку з вимогою 152 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 регламенту Верховної Ради України скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України на 18 годину 30 хвилин 5 березня 2020 року, на якому розглянути питання про висловлення недовіри генеральному прокурору України", – сказав Разумков.

 

Раніше народний депутат фракції "Слуга народу" Максим Бужанський повідомив, що зареєстрував заяву про проведення позачергового засідання Верховної Ради 5 березня. "Я щойно зареєстрував 150 підписів, щойно зареєстрував заяву про позачергове засідання Верховної Ради завтра о 18:30", – заявив Бужанський журналістам під час брифінгу голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

 

На позачерговому засіданні депутати мають проголосувати за постанову про висловлення недовіри Рябошапці; під нею вже підписалося 227 народних депутатів.

 

Арахамія ствердив, що фракція налаштована звільнити Рябошапку.

 

"Голосів дуже багато, я давно такого не бачив у фракції "Слуга народу", – цитує аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

Увечері в середу Руслан Рябошапка звітував перед парламентом за свою діяльність.

 

Рябошапка ствердив, що Офіс генпрокурора – єдиний правоохоронний орган, "який розпочав реальну реформу, який розпочав реальні зміни". "Нас за це і критикують", – вважає він.

 

Генпрокурор відкинув звинувачення в тому, начебто він блокує "посадки". "Якщо взяти топ-корупцію, то всі в цій залі знають, що є створена окрема антикорупційна інфраструктура – НАБУ, САП і антикорупційний суд – які відповідають за так звані топ-посадки. Всі в цій залі так само знають, що Офіс генерального прокурора не має впливу на цю антикорупційну інфраструктуру", – виправдовувався він.

 

Руслан Рябошапка також спротував тезу, начебто його відомство гальмує розслідування "справи Гандзюк", нагадавши, що батько Катерини висловився за продовження його роботи генпрокурором. 

 

"Так, посадки – це важливо і це актуально, але це епізоди у житті країни, а реформа прокуратури – це її майбутнє життя на багато років уперед, і саме ми несемо за це персональну політичну відповідальність", – також заявив Рябошапка.

 

Під час засідання ВР генпрокурор сперечався з депутатами "Слуги народу" і критикував інші правоохоронні відомства.

 

05.03.2020

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