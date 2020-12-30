Прокуратура цофнула зі суду прохання про арешт Татарова.

 

Офіс Генерального прокурора відкликав клопотання про обрання запобіжного заходу заступнику керівника Офісу Президента Олегу Татарову. Його підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі ексдепутата та забудовника Максима Микитася.

 

Таке рішення затвердив у середу Вищий антикорупційний суд, передає Hromadske.

 

 

Зі слів прокурора, він не мав можливості ознайомитися з усіма матеріалами справи, а отже, не може стверджувати, що підозра є обґрунтованою. Минулого тижня цю справуу зі скандалом вилучили в Національного антикорупційного бюро України і, відтак, усунули групу старих прокурорів зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

 

Сам Олег Татаров та його адвокати підтримали клопотання про відкликання підозри.

 

"Я думаю, що в інших процесах ми будемо рухатися і доводити, що нічого не було. Ніякого складу злочину, ні події. І все це – вигадана історія як наслідок моєї діяльності", – заявив Татаров, коли вийшов зі зали суду.

 

Вночі на 24 грудня Офіс Генерального прокурора передав справу про хабарництво, у якій Татарову оголосили підозру, з НАБУ до Служби безпеки України.

 

У НАБУ назвали зміну підслідності "безпрецедентним в історії України втручанням у розслідування". У відомстві заявили, що закон забороняє передавати справи, в яких досліджують злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування. У відомстві вважають, що в Офісі Генерального прокурора свідомо ухвалили незаконне рішення.

 

30.12.2020

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