Медведчуку вручили підозру та клопотання про арешт.

 

Народному депутату від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку вручили підозру за статтями Кримінального кодексу 111 та 438 – державна зрада та порушення звичаїв війни. Однак захист політика вважає, що підозра не була вручена відповідно до норм КПК.

 

 

Про це повідомив адвокат Медведчука Богдан Коваль, передає УНІАН.

 

"Ми вважаємо, що нас не повідомили про підозру, і тому особа не є притягнутою до відповідальності в розумінні Кримінально-процесуального кодексу, оскільки нам надали копію підозри, а не оригінал", – сказав він.

 

З його слів, запобіжний захід Медведчуку, вірогідно, розглядатиме Печерський районний суд Києва.

 

Коваль розповів, що разом з підозрою лідерові "ОПЗЖ" вручили клопотання про обрання запобіжного заходу, в якому сторона обвинувачення просить взяти його під варту.

 

Водночас адвокат заявив, що злочини, в яких підозрюється Медведчук, не є насильницькими, тому тримання під вартою передбачає альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

 

Коваль додав, що на розгляді запобіжного заходу захисники Медведчука проситимуть суд взагалі відмовити у задоволенні клопотання, оскільки вважають, що підозра їхньому підзахисному необґрунтована.

 

Сам Віктор Медведчук заявив, що справа проти нього є політичними репресіями.

 

"Ця справа обумовлена політичним мотивом моєї діяльності як опозиціонера. Я ознайомився з підозрою і взяв її копію, але як нам сказали, оригінал підозри вчора було направлено поштою до секретаріату Верховної Ради і за моєю домашньою адресою. Але наскільки мені відомо, на той момент, коли ми заходили в генпрокуратуру, ця підозра отримана не була. У підозрі п’ять томів, ми їх будемо вивчати і надамо свої висновки", – сказав кумпель Путіна.

 

Водночас, Офіс генеральнго прокурора наполягає: Медведчукова підозра відповідає всім вимогам закону.

 

"Наголошуємо, що народному депутатові України повідомлено про підозру 11 травня 2021 року у порядку та спосіб, передбачений КПК України. У зв’язку з цим він набув статусу підозрюваного саме з цієї дати. Цього ж дня його було викликано для проведення слідчих та процесуальних дій саме у статусі підозрюваного. Після його прибуття до Офісу Генерального прокурора, на вимогу народного депутата та його захисників, їм було надано примірник врученого 11 травня 2021 року повідомлення про підозру для ознайомлення, з метою забезпечення права на захист", – прокоментували в офісі Ірини Венедіктової.

 

13.05.2021

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