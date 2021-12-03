Венедіктова публічно підтримала наступ Зеленського проти Ахметова: "викопали" 200 справ.

 

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова публічно підтримала пожвавлення розслідувань проти "власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики". З її інціативи правоохоронці виявили 200 проваджень. Мався на увазі, очевидно, Рінат Ахметов.

 

 

Про активізацію справ Ірина Венедіктова написала на своїй сторінці у Facebook.

 

"Останнім часом, а якщо більш точно, йдеться про останні тижні, ми з вами стали телеглядачами різноманітних незвичних шоу. У багатьох виникає відчуття, що ми не тільки дивимось ці шоу на ТВ, а й беремо в них участь. Моя персональна точка зору не повинна і не зміниться під тягарем виключно політичних аргументів. Я не інквізитор, я не прислуговую політикам, я не продаюся покупцям політичних дивідендів, я не влаштовувалась на роботу в ляльковий театр. На роботі всі прокурори давно вже знають: якщо я прийняла рішення, реалізую його не дивлячись на ситуативні ризики", – прокоментувала Венедіктова.

 

Вона визнала, що має власну думку, "яку не має права висловити, зважаючи на специфіку займаної посади". "Єдине, на що я маю право – реагувати на ситуацію в площині кримінальної юстиції з прицілом на процесуальний результат", – затялася соратниця Володимира Зеленського.

 

"Не вважаю, що в умовах суспільного та політичного шторму Офіс Генпрокурора повинен відсиджуватися збоку. В той час, коли політики сперечаються між собою в залі українського парламенту чи в телевізійних шоу, ми на наших робочих місцях посперечаємось мовою процесуальних документів. Повторюсь і підкреслю – я нікого не називаю заколотником, олігархом чи правопорушником, але я маю право в такий гострий для країни момент активізувати розслідування цілої низки кримінальних проваджень для того, щоб переконатися у доцільності прийнятих рішень прокурорами різних рівнів відносно суб’єктів господарювання і окремих осіб із орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики, тощо", – оголосила Венедіктова.

 

Генеральна прокурорка повідомила, що правоохоронці провели попередній аналіз всього масиву кримінальних проваджень і наразі з’ясували, що йдеться про понад 200 справ. "Ми маємо на увазі майже всі великі підприємства в сфері вугільної промисловості та енергетики із орбіти цієї впливової людини. Орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень", – поінфомувала вона.

 

03.12.2021

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