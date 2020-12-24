Прокуратура усунула НАБУ від "справи Татарова" і передала її до СБУ.

Офіс генерального прокурора передав провадження, в якому фігурує заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров, із Національного антикорупційного бюро до Служби безпеки України.

Про це повідомив проєкт розслідувань "Слідство.Інфо", покликаючись на свої джерела у правоохоронних органах.

Якраз у п'яницю, 24 грудня, Вищий антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти заступника керівника ОП під арешт (з альтернативою застави розміром у 10 млн грн).

Напередодні суддя Печерського суду Сергій Вовк зобов’язав Офіс генерального прокурора прийняти рішення про зміну підслідності й передачу справи із НАБУ до іншого правоохоронного органу. Рішення Вовка оскаржили в апеляційній та касаційній інстанціях. Однак Верховний суд відмовився розглядати скаргу на рішення Вовка по суті.

Національне антикорупційне бюро України підтвердило інформацію про вилучення справи. Згідно з повідомленням НАБУ, таке рішення прйиняв заступник генерального прокурора Олексій Симоненко.

"Рішення ухвалене втаємничено, без консультацій із НАБУ та САП, фактично під покровом ночі: відповідна відмітка в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зроблена о 23:42", – констатували в НАБУ.

Антикорупційне бюро наголошує, що закон забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування.

"Замість захисту інтересів держави, яка зазнала збитків через дії підозрюваного, Офіс генерального прокурора фактично встав на його особистий захист. Такі дії повністю дискредитують орган державної влади, чия діяльність має ґрунтуватися на верховенстві права, законності та справедливості, неупередженості та об’єктивності. Всім цим ОГП знехтував заради захисту чиновника, підозрюваного у корупції", – обурилися в НАБУ.

Детективи НАБУ зібрали докази, що заступник керівника Офісу президента (у минулому – топпосадовець державної компанії "УкрБуд") причетний до надання неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 мільйоном гривень Національної гвардії України.

Ще 1 грудня, напередодні повідомлення йому про підозру, генеральний прокурор таємно, не ставлячи до відома самих процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження та за відсутності будь-яких правових підстав змінила групу прокурорів, що відтермінувало повідомлення про підозру посадовцю на 17 днів.