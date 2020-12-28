Прокурори Венедіктової зірвали обрання запобіжного заходу Татарову.

Вищий антикорупційний суд не зміг провести засідання з обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу Президента Олегу Татарову: на засідання не з’явилися прокурори.

Про це повідомляє hromadske.

Як уточнили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, після того, як у цій справі змінили підслідність (провадження забрали в НАБУ і передали до СБУ), прокурори Офісу генпрокурора мусили з'явитися до суду. Причина їхньої відсутності невідома.

Наступне засідання має відбутися 30 грудня о 10:00.

У цей час під будівлю суду прийшли приблизно сотня людей з вимогою взяти Олега Татарова під варту. Правоохоронці посилили охорону суду, залучивши бійців із Національної гвардії, поліції спецпризначення. Сам Татаров зайшов до суду не через центральний вхід.

Нагадаємо, вночі на 24 грудня Офіс генерального прокурора передав справу, в якій Татарову оголосили підозру в хабарництві, із НАБУ до Служби безпеки України.

У НАБУ назвали зміну підслідності "безпрецедентним в історії України втручанням у розслідування". У відомстві заявили, що закон забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування. У відомстві вважають, що в Офісі генерального прокурора свідомо ухвалили незаконне рішення.