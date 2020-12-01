Клімкін оголосив про політичний проєкт із Данилюком і Рябошапкою.

 

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін, ексгенпрокурор Руслан Рябошапка та колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Данилюк заявили про початок спільного політичного проєкту – Центру стійкості та розвитку держави. Трійка політиків, котра працювала на керівних посадах і при Президентові Порошенку, і – кожен по-різному – при Зеленському заманіфестувала, що пріоритетом центру буде національна безпека, верховенство права, деолігархізація та протидія корупції.

 

Заяву від імені трьох засновників опублікував Павло Клімкін на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"Війна, коронавірус, економічна криза та управлінський бардак – це лише деякі з сьогоднішніх викликів. Можна нескінченно сперечатися, що і як робити, але якщо системи реагування на них немає, то нема про що й говорити. Державність не буває позасистемною та бардачною. У всіх сферах – від боротьби з корупцією та верховенства права до реформи безпекового та оборонного сектора. Починаємо створювати платформу для розробки та впровадження рішень, які будуть працювати", – прокоментував пан Павло.

 

У самій заяві йдеться про те, що хвиля криз загострила проблеми, які накопичилися протягом багатьох років. "Серед них – відсутність стратегії розвитку держави, слабкість і захоплення державних інституцій олігархами, корупція, імітація реформ та поляризація суспільства", – перелічили Клімкін, Данилюк і Рябошапка. 

 

Політики вважають, що "наростаюча конституційна криза може стати каталізатором, що запустить незворотні процеси втрати державності". "Сьогоднішня влада неспроможна запропонувати суспільству адекватні рішення. Українці дезорієнтовані популістськими заявами та гаслами, які підміняють конкретні дії", – констатували вони.

 

"Тому, маючи практичний досвід реалізації системних завдань та реформ у ключових державних сферах і роботи у кризових ситуаціях, ми вирішили об’єднати наші зусилля з метою створення нової платформи для вироблення конкретних професійних рішень щодо реагування на актуальні виклики та формування команди, спроможної їх втілити. Нашими пріоритетами ми визначили напрями, які є критичними для розвитку України та в яких наразі відбувається найбільший регрес: національна безпека, верховенство права, деолігархізація та антикорупція. Нашою метою є побудова сучасної системи національної безпеки на основі стійкості держави, створення прозорої та ефективної системи управління державою, встановлення справедливості та рівних умов для економічного розвитку через деолігархізацію, чесні суди та забезпечення покарання корупціонерів, реформування органів правопорядку, які захищатимуть всіх, а не обраних", – ідеться у заяві Клімкіна, Данилюка та Рябошапки.

 

Вони закликали однодумців приєднуватися до команди "заради результату та розширення команди".

 

 

30.11.2020

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