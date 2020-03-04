Мешканці Чернівців вигнали дружину інфікованого коронавірусом чоловіка на обсервацію.

У Чернівцях на вимогу сусідів госпіталізували дружину чоловіка, у котрого виявили коронавірус.

Про це повідомляє "Молодий буковинець".

До цього жінка перебувала в самоізоляції. Медики заявляли про те, що дружина хворого почувалася добре, симптомів недуги не мала.

Зі слів заступниці голови Чернівецької ОДА Наталії Гусак, дружина хворого погодилася на те, щоби її забрали з квартири й перевезли до місця обсервації. Пані Гусак додала, що найважчим завданням було вмовити здорову людини переїхати зі зручного для неї місця проживання деінде.

У середу ввечері група мешканців міста зібралася біля будинку, в котрій мешкає чернівчанин, із протестом. Сусіди пообіцяли перекрити дорогу, якщо медики не ізолюють дружину хворого. На зустріч із протестувальниками прийшов мер Олексій Каспрук, секретар виконкому Антоніна Бабюк, медики та співробітники поліції.

На брифінґу в середу представники місцевої влади дорікали землякам за цькування сусідів.

"Ми не живемо на ізольованому острові без доступу до джерел інформації з-за кордону. Ніхто і ніщо не заважає нам пересвідчитись, як діють у такій ситуації наші європейські сусіди. Зайдіть в інтернет, почитайте, поспілкуйтесь, запитайте в них. І знаєте, що вони відповідають? Що помічниками для людей, які інфікувалися, в першу чергу стає родина, друзі. Якщо комусь потрібно піти на самоізоляцію, то є друзі і родичі, які будуть приносити продукти харчування і все необхідне. А якщо немає родини, то цим опікується "Червоний хрест" і волонтери. Не забуваймо, будь ласка, що є гаслом нашого міста: "Спільними зусиллями", – звернувся голова ОДА Сергій Осачук.

Він наголосив, що інфекція не може "перескочити" через стіну і заразити інших, бо інакше люди мали би тікати з дому при кожному грипі.

"Жінку помістили на обсервацію до військового шпиталю. Вона не хвора, лише через збурення прийняли таке рішення", – додав Осачук.

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук зауважив, що вчора не було якоїсь особливої агресії проти дружини хворого, але люди знервовані й обурені.

"Я хочу подякувати людям, які вчора в соцмережах, сьогодні на вулицях і в громадському транспорті засуджують, коли цькують здорових людей. На місці цієї родини міг би і може опинитися будь-хто з нас. Міська влада, ограни місцевого самоврядування, поліція забезпечить кожному чернівчанину право на медичну допомогу, а кожному здоровому чернівчанину – право перебувати там, де він вважає за потрібне. Є згода і бажання бути в медичному закладі – буде в медичному закладі. Хоче бути вдома – буде вдома. Якщо хтось не бажає почути доводи лікарів, влади, не хоче почитати про те, з чим ми стикнулися, якщо ви чогось не розумієте і боїтеся – тоді сидіть вдома самі і не створюйте проблем іншим... Вірус прийде і піде, а потім треба буде дивитися в очі сусідам. Тому закликаю до спокою і толерантності", – заявив Каспрук.