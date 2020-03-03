Зеленський оголосив "Слузі народу" майбутнього прем'єра – Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук таки передав до Верховної Ради заяву про свою відставку. А фракція "Слуга народу" на своєму вівторковому засіданні погодила призначення на пост голови українського уряду Дениса Шмигаля. Нещодавно Шмигаль отримав призначення в уряді Гончарука на посаду віце-прем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій.

Про це повідомила аґенція "Інтерфакс-Україна", покликаючись на заяви народних депутатів по завершенні засідання фракції.

"Гончарук заяву написав, до парламенту передав, ми зараз проголосували фракцією її задовольнити. Він вже більше не прем'єр-міністр", – сказав народний депутат Олександр Дубінський.

Депутат Михайло Радуцький підтвердив цю інформацію. "Шмигаля запропонував Президент... Фракція підтримала", – повідомив він.

Радуцький поінфомував, що проти Шмигаля на фракції не проголосував жоден, лише одна людина утрималася.

"Гончарук подав заяву. Є заява... Заяву було продемонстровано спікером Верховної Ради", – сказав Радуцький журналістам.

Відповідаючи на питання про новий склад уряду, Радуцький сказав: "Ще немає навіть 50% пропозицій, тому сьогодні озвучили людину, яку пропонують на посаду прем'єр-міністра, а він вже повинен формувати уряд і погоджувати його спочатку з фракцією, а потім у залі".

Натомість Дубінський стверджує, що збережуть посади міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

При цім на посаду міністра фінансів, з його слів, запропоновано кандидатуру колишнього першого заступника міністра фінансів Ігоря Уманського, на пост міністра оборони – генерал-лейтенанта Збройних сил України, екс-першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ Андрія Тарана, на посаду міністра соціальної політики – ексголову департаменту праці та зайнятості відомства Марину Лазебну, міністра молоді і спорту – президента Національної федерації фехтування України Вадима Гутцайта.

Міністром закордонних справ, зі слів Дубінського, може стати Дмитро Кулеба, який обіймає посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Звіт силовиків – завтра, п'ять силовиків звітують, після чого приймається щодо них персональне рішення про відставку або про продовження роботи", – додав Дубінський.

Як пише "Українська правда", Президент України Володимир Зеленський сказав на засіданні фракції, що він вважає Арсена Авакова "одним із найефективніших урядовців», ".

У такий спосіб Зеленський обґрунтував свою пропозицію залишити Авакова в уряді.

Зеленський і Шмигаль

Одночасно, в своєму телеграм-каналі Дубінський дав зрозуміти про плани поділу міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства на міністерство агропромислового комплексу і міністерства економічного розвитку і торгівлі, повідомивши про узгодження Милованова на пост міністра АПК, а на посаду глави МЕРТ – Романа Жуковського, який з квітня 2010 до травня 2011 року керував управлінням соціально-економічної політики Адміністрації президента України.

Народний депутат Галина Янченко після засідання фракції також повідомила журналістам, що прийнято рішення зняти з займаної посади міністра Кабінету міністрів України Дмитра Дубілета, але кандидатура на його місце ще обговорюється.

ЗМІ з посиланням на власні джерела також повідомляють, що на посаду міністра охорони здоров'я запропонована кандидатура директора центру дитячої кардіології та кардіохірургії Іллі Ємця.