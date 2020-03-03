У Папи Франціска не виявили коронавірусу.

Його недуга виявилася лише легкою застудою

 

 

Папу Римського Франціска, котрий останніми днями занедужав, перевірили на коронавірус. Тести дали негативний результат. Про це повідомила римська газета Il Messaggero. Пресслужба Святого Престолу поки що не дала жодних коментарів.

 

Нагадаємо, що 28 лютого Папа Римський пропустив месу на початок Великого посту через хворобу. Окрім того, він скасував багато запланованих за його участі заходів. Зокрема аудієнції з «Міжнародною групою з біоетики», а також з учасниками Генеральної капітули згромадження «Легіонерів Христа» та Генеральної асамблеї богопосвячених жінок та мирян церковного руху Regnum Christi.

 

У неділю, першого березня, 83-річний Понтифік сам повідомив, що злегка застудився. Відомо від людей з його оточення, що він кашляв і чхав. Речник Ватикану Матео Бруні тоді ж наголосив, що немає жодних підстав вважати, що «діагноз є якимось іншим», а не оголошена Папою легка застуда.

 

До перших проявів недуги Понтифік тісно спілкувався з багатотисячним натовпом віруючих в італійському місті Барі. Серед присутніх було багато людей в респіраторних масках. Відтак низка ЗМІ написала, що Папа Римський міг заразитися коронавірусом.

 

Зазначимо, що в Італії від коронавірусу COVID-19 померли вже 52 людини. Станом на друге березня в Італії налічувалося 1835 осіб, у яких діагностували коронавірус.

03.03.2020

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