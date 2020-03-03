Путін домагається, аби в Конституції згадувався Бог.

Також російський президент наполягає на дефініції шлюбу «як союзу чоловіка і жінки».

 

 

Президент Росії Володимир Путін вніс поправки до власного законопроєкту про зміну Конституції. Про це повідомило інформаційне агентство РБК. Новий пакет з президентськими поправками надійшов до Державної думи РФ у понеділок увечері, як і перша версія законопроєкту.

 

Поправки Путіна переважно стосуються третього розділу Конституції, яка присвячена федеративному устрою. Наприклад, саме туди він запропонував додати згадку про Бога. «Російська Федерація, об'єднана тисячолітньою історією, зберігаючи пам'ять предків, котрі передали нам ідеали і віру в Бога, а також наступність у розвитку Російської держави, визнає державну єдність, що історично склалася», – зазначено в пропозиціях Путіна.

 

Окрім того, в основному законі уточнено статус шлюбу. Зробити це запропоновано в 72-й статті, яка стосується того, що перебуває «у віданні Російської Федерації» і її регіонів. «Захист родини, материнства, батьківства і дитинства; захист інституту шлюбу як союзу чоловіка і жінки», – у такій редакції запропоновано викласти один із пунктів цієї статті.

 

А 67-ма стаття Конституції доповниться поправкою «про історичну правду», спрямованою на захист кремлівської концепції Другої світової війни: «Російська Федерація вшановує пам'ять захисників Вітчизни, забезпечує захист історичної правди. Применшення значення подвигу народу при захисті Вітчизни не допускається». У цю статтю Путін запропонував також додати пункт про те, що Російська Федерація є правонаступницею СРСР на своїй території.

 

Також варто зазначити, що в поправках міститься пропозиція не допускати «дій, спрямованих на відчуження частини території Російської Федерації, а також закликів до них». На думку експертів, ця поправка спрямована передовсім на захист анексії Криму.

03.03.2020

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