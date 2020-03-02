Попри домовленості, таблицю на могилі воїнів УПА в Польщі не відновлено.



У неділю, 1 березня, делегації зі Львівщини й Тернопільщини, а також українці з Польщі вшанувала пам'ять 62 воїнів УПА, які загинули у боях з військами НКВС 2-3 березня 1945 року в місцевості Монастир-Бучина та с. Верхрата, що в Підкарпатському воєводстві Польщі. Про це повідомила пресслужба Львівської ОДА.

Фото: loda.gov.ua

Учасниками меморіальних заходів стали представники Суспільно-культурного товариства «Закерзоння» на чолі з головою Володимиром Середою, Суспільно-культурного товариства «Любачівщина» на чолі з головою Богданом Парадовським, Львівського суспільно-культурного товариства «Надсяння» на чолі з головою Соломією Риботицькою та Львівського обласного суспільно-культурного товариства «Холмщина» на чолі з головою Іриною Гринь.

Присутні поклали квіти до пам’ятного дубового хреста на місці колишнього зруйнованого пам’ятника воякам УПА в с. Верхрата Любачівського повіту, до могили-кургану воїнів УПА на г. Монастир поблизу с. Верхрата та провели чин панахиди.

Як написав на своїй fb-сторінці секретар Державної міжвідомчої комісії у справах пам’яті учасників жертв війни та політичних репресій Святослав Шеремета, досі не відновлено надмогильну таблицю, яку вандали знищили у січні, хоча польська влада мала б це зробити. Принаймні, про такі домовленості говорив Президент України Володимир Зеленський після перемовин з польським колегою Анджеєм Дудою 27 січня.

Фото: loda.gov.ua

«Прикро, що ми бачимо те, що бачимо. Мав таки надію, що, можливо, таблицю відновили. Бо про те, що українці приїдуть вшанувати загиблих, ми повідомили польську владу. Можливо, 2-3 березня встановлять таблицю – і тоді можна буде говорити про перезавантаження українсько-польських відносин. Сьогодні цього немає», – сказав у коментарі Радіо Свобода під час вшанування Святослав Шеремета.

Нагадаємо, могила на горі Монастир неодноразово зазнала актів вандалізму та руйнувань у Польщі від 2014 року. Так, у липні 2015 року вандали розтрощили гранітну плиту з переліком похованих 62 осіб, а хрест на пам’ятнику помалювали в біло-червоний колір. Потім подібне зробили ще раз. А в січні цього року з’ясувалося, що невідомі викинули в яму рештки розтрощеної меморіальної таблиці. Те саме вони зробили з вишиваними рушниками, які торік 3 листопада на деревах навколо могили повісили польські активісти та представники інтелігенції.

Фото: loda.gov.ua

Увічнення на Монастирі встановлено законно. На могилі напис: «Загинули в боротьбі за Україну», – його затвердив покійний секретар Ради охорони пам’яті боротьби і мучеництва Анджей Пшевознік. На пам’ятнику були тільки імена, прізвища й дати народження похоронених, без жодних військових звань і символіки.

Польська влада, зокрема Міністерство культури та національної спадщини, Інститут національної пам’яті чи інші органи, відповідальні за захист місць пам’яті, не вжили жодних заходів, аби впорядкувати українські місця пам’яті, понищені вандалами. Лише в листопаді 2019 року польські активісти встановили хрест на місці, де 2016 року було знищено пам’ятник на могилі мирних українців і воїнів УПА на сільському цвинтарі у Верхраті (Підкарпатське воєводство).