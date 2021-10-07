На Львівщині виявили масове поховання убитих НКВС вояків УПА.

Поблизу села Соколівка Буської громади на Львівщині дослідники виявили масове поховання поблизу місця бою підрозділу Української повстанської армії із радянськими загонами НКВС. Про це йдеться у повідомленні Меморіально-пошукового центру «Доля».

 

 

Із братської могили дослідники ексгумували останки 16 осіб, зокрема однієї жінки.

 

 

Більшість загиблих були у молодому віці, вони загинули від вогнепальних поранень, отриманих у бою. У декого виявили сліди травм, завданих тупим предметом, які також могли бути причиною смерті.

 

«За результатами антропологічних досліджень можна зробити висновок, що удари завдавали в голову та обличчя тупим предметом чи прикладом гвинтівки. Як правило, таким чином поводились НКВДисти із затриманими чи пораненими вояками», — йдеться у повідомленні.

 

 

Дослідники дійшли висновку, що тіла загиблих воїнів УПА забрали з поля бою й хаотично скинули в яму. На тілах кількох загиблих бійців знайшли їхні дрібні особисті речі.

 

Наступної п’ятниці, 15 жовтня, полеглих воїнів з почестями перепоховають на місцевому цвинтарі в селі Соколівка.

 

Фото facebook.com/Меморіально-пошуковий-центр-Доля

07.10.2021

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